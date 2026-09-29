Tocca le prese di corrente in casa, se le senti tiepide c'è un'azione immediata da compiere

Possono indicare sovraccarico elettrico, contatti consumati o collegamenti non adatti. Succede spesso in estate, non solo negli impianti vecchi: anche in case più recenti, l’uso di multiprese, adattatori e prolunghe senza controllare il carico totale può creare problemi.

D’estate gli apparecchi collegati alla rete aumentano: ventilatori, climatizzatori portatili, deumidificatori, raffrescatori e frigoriferi lavorano più a lungo, spesso tutti insieme e sugli stessi circuiti. Il punto non è soltanto quanto consuma un singolo dispositivo, ma la somma dei carichi e per quante ore restano accesi. Una presa che in inverno è appena tiepida può scaldarsi di più in una stanza già calda, poco arieggiata, con più apparecchi in funzione. Ma il calore non va archiviato come un normale effetto della stagione.

Se il punto elettrico diventa caldo al tatto, se la spina entra lenta o se la parete attorno alla presa cambia colore, l’impianto sta lanciando un segnale preciso: bisogna controllare. Anche quando il magnetotermico non scatta, possono esserci surriscaldamenti localizzati dovuti a contatti allentati, morsetti consumati o prese vecchie che non trattengono più bene la spina.

Climatizzatori portatili, multiprese e prolunghe: gli errori che aumentano il rischio

I climatizzatori portatili sono tra gli apparecchi estivi da usare con più attenzione. Hanno compressore, ventilazione interna e fasi di avvio che possono richiedere più corrente rispetto a un normale ventilatore. Per questo andrebbero collegati direttamente a una presa a muro idonea, senza catene di adattatori, ciabatte economiche o prolunghe leggere.

Una presa a muro con spina collegata a un climatizzatore portatile, dettaglio sui possibili surriscaldamenti estivi.

“La multipresa non aumenta la potenza disponibile”, ricordano spesso gli elettricisti durante i controlli in casa: offre solo più punti dove inserire le spine. Se però il carico supera il limite indicato in watt o ampere, può surriscaldarsi. Il rischio cresce quando sulla stessa ciabatta finiscono un climatizzatore, un deumidificatore e magari un caricatore o un piccolo elettrodomestico.

Non conta solo il numero di spine inserite: anche due dispositivi possono essere troppi, se assorbono molta energia. Attenzione anche alle prolunghe arrotolate, sottili o schiacciate dietro mobili e tappeti. Il calore prodotto dal passaggio di corrente deve disperdersi; se il cavo resta coperto o compresso, può diventare il punto più sollecitato di tutto il collegamento.

Odore di bruciato, annerimenti e spine deformate: i segnali da non ignorare

Una presa appena tiepida dopo molte ore di utilizzo non significa per forza emergenza. Alcuni segnali, però, impongono di spegnere subito gli apparecchi. Se la presa diventa calda al tatto, se la spina scotta, se si sente odore di plastica bruciata o compaiono annerimenti, crepitii, scintille e deformazioni, quel collegamento non va più usato. Continuare “per vedere se regge” è la scelta peggiore.

Anche luci che sfarfallano quando parte il climatizzatore, interruttori che scattano spesso o rumori insoliti vicino alla presa possono indicare un circuito sotto sforzo. Il problema, nelle verifiche che di solito vengono fatte in questi casi, può trovarsi nella presa a muro, nella spina dell’apparecchio, nella multipresa o in una prolunga che sembra integra. C’è poi un dettaglio da non sottovalutare: la spina che entra male. Un contatto lento aumenta la resistenza elettrica e concentra calore in un punto ristretto, anche quando il consumo non è particolarmente alto. Si vede poco, ma può essere insidioso.

Cosa fare subito e quando chiamare un elettricista abilitato

Se una presa si scalda mentre sono accesi ventilatori o climatizzatori, la prima cosa da fare è spegnere gli apparecchi che consumano di più e scollegare tutto ciò che non serve. Poi, senza smontare nulla, conviene capire dove si concentra il calore: presa a muro, spina, adattatore, multipresa o prolunga. Il climatizzatore portatile, se in uso, dovrebbe restare collegato a una presa adeguata e non condivisa con altri dispositivi ad alto assorbimento.

Se il problema si ripete, se compaiono annerimenti o odori strani, oppure se il magnetotermico scatta più volte, è il momento di chiamare un elettricista abilitato. Il controllo serve a verificare morsetti, stato della presa, sezione dei cavi, carico del circuito e protezioni dell’impianto. A volte basta sostituire una presa consumata o distribuire meglio gli apparecchi. In altri casi, soprattutto nelle case datate, può servire una linea più adatta. Meglio intervenire prima: una presa tiepida non è sempre un allarme, ma quando il calore aumenta o si accompagna ad altri segnali non va ignorato.