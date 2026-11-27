A novembre tivùsat aggiorna la lista dei canali satellitari in Italia: TRM h24 torna sul numero 519, mentre Mezzo cambia frequenza e resta al 49.

Le due novità interessano chi guarda la TV con un decoder tivùsat o con un televisore satellitare compatibile. Per seguire l’emittente del Mezzogiorno il primo numero da provare è il 519. Per la musica di Mezzo si continua a digitare 49. In entrambi i casi conviene partire dal telecomando. Se il canale è già visibile, l’apparecchio ha acquisito la lista utile e non serve avviare subito una nuova ricerca.

TRM h24 torna nella lista tivùsat al 519

La novità più evidente è il ritorno di TRM h24 nella numerazione satellitare. Telefonino.net la segnala nell’aggiornamento del 26 novembre. La lista tecnica di Canali SAT riporta il rientro al canale 519 dal 16 novembre. Chi lo seguiva prima della rimozione può quindi cercarlo allo stesso numero, usando il telecomando dell’apparecchio che gestisce la ricezione satellitare. È la lista del satellite a determinare quella posizione.

Se al numero 519 compare ancora un nome diverso o il canale manca, apri l’elenco dei canali e cerca anche per nome. Con un decoder esterno, seleziona prima sul televisore l’ingresso a cui è collegato il decoder. Con il sintonizzatore integrato, controlla invece che sia selezionata la sorgente satellite. Sullo stesso televisore possono convivere liste diverse e un numero digitato nella lista terrestre può portare altrove.

La ricerca dei canali dal telecomando

Mezzo cambia frequenza e mantiene il numero 49

Per Mezzo, dedicato alla musica, il numero del telecomando resta il 49. A cambiare è la frequenza con cui arriva il segnale. Canali SAT indica la nuova a 11.411 MHz, polarizzazione orizzontale, con symbol rate 27.500. Sono dati che servono soprattutto a chi deve effettuare una ricerca manuale e ha un apparecchio che permette di inserirli. Per tutti gli altri, basta verificare se l’emittente si apre al numero abituale.

La pagina dei canali di tivùsat specifica che Mezzo è visibile con smartcard oro. Se il nome del canale è presente ma compare un avviso sulla visione, controlla prima che la scheda e il dispositivo siano compatibili, seguendo la documentazione del modello. Una ricerca della frequenza può aggiornare la lista, mentre la possibilità di aprire il canale dipende anche dai requisiti indicati dalla piattaforma.

Come aggiornare i canali senza partire da zero

Di solito il primo tentativo è usare l’aggiornamento canali disponibile nel menu di installazione del decoder o del TV. Cerca una voce dedicata alla ricerca tivùsat o alla sintonizzazione satellitare. I nomi esatti cambiano da modello a modello. Se l’apparecchio ha l’aggiornamento automatico attivo, la lista potrebbe essere già aggiornata. Prima di scegliere una scansione completa, verifica nel manuale se l’operazione può cambiare l’ordine o i preferiti.

Al termine, torna sui numeri 519 e 49 e controlla che il nome mostrato corrisponda all’emittente cercata. Se manca solo una delle due, verifica il segnale del canale e gli eventuali messaggi del decoder. Se invece sono sparite diverse emittenti satellitari, controlla anche il collegamento con la parabola. Capire se il problema riguarda un singolo canale o tutta la lista evita di ripetere la ricerca alla cieca.