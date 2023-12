TIPPY PAD: Sicurezza e Affidabilità per i Tuoi Bambini a Natale a prezzo unico!

Hai mai pensato a quanto possa essere importante un piccolo gesto per la sicurezza dei tuoi bambini? Oggi, grazie all’offerta straordinaria su Amazon, puoi acquistare il TIPPY PAD, un dispositivo anti abbandono multicolore, a soli 23,99€, approfittando di un incredibile sconto del 60%. È l’occasione perfetta per garantire sicurezza e serenità a te e ai tuoi piccoli durante ogni viaggio in auto.

Il TIPPY PAD è molto più di un semplice accessorio. Questo dispositivo, conforme alla legge 122/2019, si installa facilmente sui seggiolini auto e ha superato positivamente i crash test. Il suo funzionamento è intuitivo e all’avanguardia: un cuscinetto, posizionato sul seggiolino, rileva la presenza del bambino e comunica via Bluetooth con una apposita applicazione sul tuo smartphone. In caso di dimenticanza, riceverai immediatamente un allarme sonoro e visivo. E se non dovessi tornare indietro entro 40 secondi, il TIPPY PAD invierà automaticamente due SMS a due numeri di emergenza con la geolocalizzazione dell’auto. Questa funzionalità di allarme a doppio livello rappresenta una vera e propria salvaguardia per la sicurezza del tuo bambino.

Un altro aspetto fondamentale è la durata della batteria: 4 anni con un uso medio di 2 ore al giorno, senza la necessità di ricarica o sostituzione. Inoltre, il TIPPY PAD è progettato per essere sicuro sotto ogni aspetto: non emette radiazioni nocive, è realizzato con un tessuto italiano idrorepellente e ha una resistenza testata fino a 80 gradi di temperatura.

Non lasciarti sfuggire questa offerta unica su Amazon: a soli 23,99€, puoi avere la tranquillità di un viaggio sicuro per i tuoi bambini. Acquistalo ora e unisciti ai tanti genitori che hanno già scelto di proteggere ciò che hanno di più prezioso.

