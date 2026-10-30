Tim, scattano gli aumenti: gli abbonamenti interessati

La compagnia parla di aggiornamento delle condizioni economiche dei piani interessati. Per chi riceve l’avviso, le strade sono tre: accettare il nuovo prezzo, scegliere una proposta alternativa oppure usare il diritto di recesso senza costi, seguendo le indicazioni fornite dall’operatore.

La nuova rimodulazione TIM scatterà dal 3 dicembre 2026 e non riguarderà tutti i clienti mobile. L’aumento, fino a 2,99 euro al mese, sarà aggiunto al canone dell’offerta già attiva, secondo quanto riportato nella comunicazione pubblicata dall’operatore.

A fare la differenza sarà l’avviso personale inviato da TIM. Non basta quindi avere una SIM della compagnia per essere coinvolti. Conta la comunicazione ricevuta tramite messaggio, area clienti o altri canali ufficiali. È lì che ogni utente troverà il dettaglio del proprio piano e le possibilità a sua disposizione.

Per i clienti interessati, il punto è molto pratico: controllare se il proprio numero rientra nella modifica e decidere entro i tempi indicati se tenere l’offerta, cambiarla o passare a un altro operatore. Le scadenze, però, sono strette.

Come evitare l’aumento: offerta dedicata, 2 Giga in più e termine del 15 novembre

Per chi ha ricevuto la comunicazione, TIM prevede la possibilità di evitare il rincaro attivando un’offerta alternativa dedicata allo stesso prezzo già pagato. La proposta, secondo l’operatore, comprende anche 2 Giga in più rispetto alla tariffa precedente, senza l’aumento da 2,99 euro al mese.

Un cliente controlla sullo smartphone e su una comunicazione cartacea le condizioni della propria offerta mobile.

La data da segnare è il 15 novembre 2026. Entro quel giorno, chi vuole aderire deve inviare un SMS gratuito al 40916 con il testo “CONFERMA ON”. La procedura è semplice, ma va fatta con attenzione. Prima conviene leggere bene l’avviso ricevuto, perché le condizioni possono cambiare in base al profilo del cliente.

Il passaggio decisivo resta quello: fare riferimento alla comunicazione personalizzata. Solo lì sono indicati i dettagli validi per la singola utenza, comprese eventuali soglie, vincoli e caratteristiche dell’offerta sostitutiva. Ignorare il messaggio può voler dire ritrovarsi, dal 3 dicembre, con un canone più alto.

50 GB in più o 5G Ultra: le altre opzioni per alcuni clienti

Per una parte dei clienti coinvolti, TIM prevede anche altre possibilità oltre all’offerta alternativa con 2 Giga aggiuntivi. In alcuni casi si potranno aggiungere 50 GB alla propria tariffa inviando un SMS gratuito al 40916 con il testo “50GIGA ON”.

C’è poi l’opzione 5G Ultra, che consente di usare la velocità del 5G dove la rete è disponibile e se lo smartphone è compatibile. Anche qui l’attivazione passa da un messaggio gratuito al 40916, con il testo “5G ON”. Si tratta però di opzioni separate e non offerte a tutti.

La disponibilità dipende dalla comunicazione ricevuta dal singolo cliente. Alcuni utenti potrebbero avere soltanto l’offerta alternativa, altri una delle opzioni aggiuntive, altri ancora combinazioni diverse stabilite da TIM. Per questo è bene leggere l’avviso con attenzione prima di inviare qualunque SMS, anche per evitare attivazioni non volute.

Recesso e cambio operatore: cosa fare e quale causale indicare

Chi non vuole accettare la modifica delle condizioni contrattuali può esercitare il diritto di recesso. In pratica, può chiedere la chiusura della linea oppure il passaggio a un altro operatore senza costi legati alla variazione. La richiesta va presentata attraverso i canali indicati da TIM e con le modalità previste.

Le possibilità sono diverse: chiamare il Servizio Clienti 187, entrare nell’Area Clienti MyTIM dopo la registrazione, inviare una comunicazione scritta a TIM – Servizio Clienti – Casella Postale 111 – 00054 Fiumicino (Roma) oppure usare la PEC all’indirizzo indicato dall’operatore. In caso di PEC, bisogna allegare una copia del documento d’identità e indicare la causale “Modifica delle condizioni contrattuali”.

Resta aperta anche la strada del negozio TIM, consultando l’elenco dei punti vendita sul sito della compagnia o tramite il servizio clienti. Chi pensa al cambio operatore deve coordinare il passaggio con il nuovo gestore, così da mantenere il numero e ridurre eventuali disservizi. La cosa importante è muoversi prima dell’entrata in vigore dell’aumento: dopo il 3 dicembre 2026, il nuovo canone potrà essere applicato ai clienti che non avranno scelto una delle alternative previste.