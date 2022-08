Gli sconti di settembre di Amazon hanno reso ancora più allettanti i localizzatori di Tile, uno dei migliori brand in questo settore. I suoi tracker sono ovviamente compatibili anche con iOS, quindi, se pensavi di poter acquistare solo gli AirTag, ti sbagliavi di grosso.

Hai già perso qualcosa in passato e non vuoi ripetere lo stesso errore? Ecco i gadget che ti possono dare un ottimo aiuto. Tutti in offerta, sia chiaro.

Tile Mate 2022 – Set da 2 (-25%)

Aggancia il Tile a qualsiasi cosa tu non voglia perdere (come le chiavi di casa o dell’auto) e usa l’app Tile per rintracciarlo facendolo suonare. E se non è nel raggio del Bluetooth, puoi vedere – sempre sull’app Tile – la sua posizione più recente sulla mappa.

Il piccolo tracker è resistente all’acqua (certificazione IP67) e integra una batteria che dura fino a 3 anni. Il Bluetooth ha una portata di circa 76 metri.

Ne vuoi solo uno? Lo trovi in offerta a 18,74 euro (sconto del 25%).

Tile Performance Pack 2022 – Set con 1 Pro e 1 Slim (-25%)

I due Tile funzionano allo stesso modo del Mate, ma ci sono alcune differenze da segnalare.

Il modello Slim – come suggerisce il nome – ha le dimensioni perfette per essere inserito in portafogli, quasi come se fosse una carta di credito. La portata del Bluetooth non supera i 60 metri. Puoi acquistarlo al prezzo scontato di 26,24 euro.