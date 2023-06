Tieni sotto controllo valigie e documenti con gli AirTags: SUPER SCONTO sulla confezione da 4!

In viaggio è importantissimo tenere traccia dei propri oggetti personali, che siano chiavi, valigie o documenti. Per questo motivo non farti sfuggire l’offerta speciale su Amazon per gli Apple AirTag. Puoi ottenere una confezione da 4 AirTag a soli 99,90€ con uno sconto incredibile del 23%.

La spedizione è gratuita ed è possibile ricevere il set domani stesso direttamente a casa attivando un abbonamento Amazon Prime. Proteggi i tuoi oggetti personali e viaggia in tutta tranquillità!

Apple AirTag: i dispositivi di localizzazione per viaggiare in tranquillità

Gli Apple AirTag sono dei piccoli dispositivi di localizzazione che si collegano al tuo iPhone tramite la tecnologia Bluetooth. Puoi attaccarli alle tue valigie, borse, portafogli o persino alle chiavi, e grazie all’app Trova su iPhone, potrai sempre sapere la loro posizione esatta.

Durante i viaggi, è comune preoccuparsi della sicurezza dei bagagli e dei documenti importanti. Con gli Apple AirTag, avrai la tranquillità di sapere sempre dove si trovano i tuoi oggetti. Non dovrai più preoccuparti di smarrirli o perderli durante il trasporto.

Gli Apple AirTag sono facili da configurare e utilizzare. Basta avvicinare l’AirTag al tuo iPhone e seguire le semplici istruzioni sull’app Trova. Una volta collegati, potrai visualizzare la posizione degli oggetti associati nella mappa dell’app Trova. Inoltre, puoi anche emettere un suono sull’AirTag per trovarlo più facilmente.

Questi piccoli dispositivi sono incredibilmente potenti. Utilizzano il vasto network di dispositivi Apple in tutto il mondo per aiutarti a trovare i tuoi oggetti smarriti. Se un AirTag si trova fuori dalla portata del tuo iPhone, puoi sfruttare la rete di dispositivi Apple presenti intorno a te per ricevere segnalazioni sulla sua posizione.

Gli Apple AirTag sono progettati per garantire la tua privacy e sicurezza. Le informazioni di localizzazione sono crittografate e anonime, quindi puoi utilizzare i tuoi AirTag senza preoccupazioni. Inoltre, puoi anche impostare notifiche personalizzate per essere avvisato se un AirTag si allontana troppo da te o se viene rilevato su un oggetto sconosciuto.

Acquista subito la confezione da 4 AirTag su Amazon al prezzo speciale di 99,90€ con uno sconto del 23%. Non solo proteggerai i tuoi oggetti durante i viaggi, ma potrai anche goderti la tranquillità di sapere sempre dove si trovano!

