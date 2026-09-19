Tieni premuto questo pulsante della lavatrice per 3 secondi prima dell'avvio: vedrai che variazione

Un semplice gesto su un pulsante della lavatrice può cambiare il comportamento della macchina, ma va usato solo quando il modello lo prevede davvero.

Su molti apparecchi moderni, infatti, la pressione prolungata di alcuni tasti attiva funzioni diverse dalla normale pausa. Conoscerle può tornare utile quando si sbaglia programma o la lavatrice sembra non rispondere come dovrebbe.

Pressione breve o prolungata: cosa si nasconde dietro lo stesso pulsante

Sulle lavatrici di nuova generazione, lo stesso tasto può fare cose diverse. Dipende da quanto lo si tiene premuto. Un tocco veloce su Start/Pause di solito mette il ciclo in pausa: il cestello si ferma, il programma resta in memoria e, se nella vasca c’è acqua, l’oblò non si apre.

Se invece la pressione dura di più, spesso intorno ai 3 secondi, il comando diventa più deciso: può partire l’annullamento del programma, un reset parziale o lo scarico. Cambia da modello a modello. Nei manuali di alcuni produttori, tra cui Beko e Whirlpool, si parla proprio di circa 3 secondi per interrompere o cancellare un ciclo. In altri casi servono anche 5 secondi, come indicato in alcune istruzioni LG per specifiche procedure di ripristino. Il punto è semplice: quel pulsante non serve solo a fermare e far ripartire la lavatrice, ma comunica con la scheda elettronica.

Annullare il programma, scaricare l’acqua e sbloccare l’oblò senza forzature

La scena è comune: si preme avvio e subito dopo ci si accorge dell’errore. Programma cotone al posto dei delicati, temperatura troppo alta, centrifuga sbagliata. In molti modelli, tenere premuto Avvio/Pausa permette di annullare il lavaggio senza staccare la spina e senza forzare manopole o sportello. La macchina interrompe la sequenza e, se serve, avvia un breve scarico prima di permettere una nuova scelta.

C’è poi il caso dell’oblò bloccato, tra i problemi più segnalati all’assistenza. Se dentro resta acqua, il sistema di sicurezza impedisce l’apertura per evitare allagamenti. Alcune lavatrici, secondo quanto riportato nei manuali Whirlpool, usano la pressione prolungata per seguire una procedura precisa: stop del ciclo, scarico dell’acqua residua, poi sblocco della porta. Pochi passaggi, ma importanti. Così si proteggono pompa, bloccoporta e bucato, evitando interruzioni brusche che possono lasciare la macchina in una situazione poco chiara.

Quando usare la pressione lunga e perché va sempre controllato il manuale

La pressione prolungata ha senso soprattutto in tre casi: quando il programma è appena partito per errore, quando bisogna sistemare il carico o quando il ciclo sembra fermo e non riparte. Prima di insistere sui tasti, però, conviene guardare il display e controllare che non sia attiva la sicurezza bambini. Il blocco dei comandi può far pensare a un guasto, ma spesso non lo è.

I tecnici sconsigliano invece di spegnere la lavatrice togliendo corrente dalla presa, salvo emergenze o indicazioni precise del manuale. Un taglio secco dell’alimentazione può lasciare acqua nel cestello, tenere l’oblò chiuso o mandare in confusione la sequenza elettronica, soprattutto se l’operazione viene ripetuta. Meglio usare il comando previsto dal produttore: quei 3 secondi sul tasto Start/Pause servono proprio a chiedere alla macchina di fermarsi nel modo corretto. La regola resta una: provare solo se il libretto del proprio modello lo prevede, perché su alcune lavatrici possono servire 5 secondi o una combinazione di pulsanti. Non è magia domestica. È solo un uso corretto della macchina.