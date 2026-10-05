Tieni premuto il pulsante 9 sul telecomando del televisore per scoprire un menu segreto di risoluzione dei problemi

Non serve essere tecnici: bastano il telecomando, la TV accesa e qualche secondo. Attenzione però: non è una scorciatoia valida per tutti. Dipende dalla marca, dalla versione del sistema operativo e anche dal telecomando in dotazione.

Sui televisori LG con sistema webOS e telecomando Magic Remote, tenere premuto il numero 9 per circa tre secondi può far comparire il menu di Accesso rapido, indicato su alcuni modelli come Quick Help. È una schermata che raccoglie strumenti di controllo e assistenza di solito sparsi tra le impostazioni della TV. In pratica, serve per fare una prima verifica quando qualcosa non risponde come dovrebbe. La procedura è immediata: si punta il telecomando verso il televisore, si tiene premuto il tasto e si aspetta l’apertura del menu. Su alcuni modelli, però, il comando può essere legato al tasto 0 invece che al 9. La differenza la fanno il firmware installato e il tipo di telecomando, un dettaglio tutt’altro che secondario sui televisori venduti in anni diversi.

Diagnosi in pochi secondi: rete, schermo, altoparlanti e memoria RAM

Dentro il menu nascosto della Smart TV si trovano strumenti di autodiagnosi per controllare rete internet, schermo e audio. Il televisore può eseguire test sui pixel dello schermo, verificare se gli altoparlanti funzionano correttamente e mostrare informazioni sulla connessione Wi-Fi o via cavo. Sono controlli veloci, ma spesso bastano per capire da dove nasce il problema, soprattutto se il blocco compare all’improvviso dopo un aggiornamento o dopo molte ore di uso.

Il tasto 9 del telecomando può aprire un menu rapido di diagnosi sulla Smart TV per verificare rallentamenti e blocchi.

Il menu permette anche di vedere dati tecnici come la versione di webOS, lo spazio disponibile e, su alcuni modelli, lo stato della memoria RAM. Non è una riparazione, questo va detto. Piuttosto, è un controllo guidato: la TV può chiudere attività rimaste aperte e liberare risorse. Se il rallentamento dipendeva da memoria occupata o da un’app chiusa male, il sistema può tornare più reattivo.

Quando usarlo: app bloccate, Netflix lento e problemi di connessione

Il Quick Help torna utile quando un’app come Netflix, Prime Video, YouTube o Disney+ non si apre, resta ferma sul logo iniziale o carica i contenuti troppo lentamente. Non sempre la colpa è della piattaforma. A volte basta una connessione instabile, un processo rimasto attivo o una memoria interna quasi piena. Il menu aiuta a fare ordine e a evitare prove a caso.

Il controllo della rete è tra i passaggi più pratici: permette di verificare se il televisore è collegato correttamente al router e se il segnale arriva in modo stabile. Se il test segnala problemi, conviene riavviare modem e TV, poi ripetere la prova. Se invece risulta tutto regolare, il guasto potrebbe riguardare la singola app o il servizio online. In quel caso è utile segnare la versione del sistema e le informazioni tecniche mostrate dal menu: sono dati che l’assistenza ufficiale può chiedere durante una segnalazione.

Samsung, Hisense e Android TV: combinazioni alternative e limiti da conoscere

Il comando con il tasto 9 riguarda soprattutto alcuni modelli LG webOS. Su altri marchi le scorciatoie cambiano. Nei televisori Samsung, per esempio, alcuni modelli permettono di accedere a impostazioni avanzate con sequenze come Mute + 1 + 1 + 9 + Enter, a TV acceso. Altri richiedono combinazioni diverse, a volte con il televisore spento, usando tasti come Info, Display, P.STD, Mute o Power.

Qui è meglio muoversi con prudenza: i menu di servizio possono contenere voci pensate per i tecnici, non per l’uso quotidiano. Su alcuni televisori Hisense, invece, si passa dalle impostazioni audio avanzate: si entra nel controllo del bilanciamento e si digita 1 + 9 + 6 + 9 dal telecomando. Quando compare la lettera “M” sullo schermo, si possono aprire opzioni aggiuntive dal menu rapido. Nei dispositivi Android TV o Google TV, come alcuni modelli Xiaomi, le funzioni avanzate passano dalle Opzioni sviluppatore: bisogna entrare in Impostazioni, poi nelle informazioni sul dispositivo, e premere più volte su Numero build.

Il limite resta lo stesso per tutti: questi menu aiutano nella diagnosi, ma non sostituiscono l’intervento di un tecnico se il problema riguarda componenti fisici, scheda madre, pannello o alimentazione. Se la Smart TV continua a bloccarsi, può servire un riavvio completo tenendo premuto il tasto di accensione, non il semplice standby. Se il difetto resta, meglio contattare l’assistenza del produttore indicando modello, versione software e descrizione precisa del problema. Pochi dati, ma quelli giusti.