Tieni premuto il pulsante 9 sul telecomando del televisore per scoprire un menu segreto di risoluzione dei problemi

Non serve essere tecnici: bastano il telecomando, la TV accesa e qualche secondo. Attenzione però: non è una scorciatoia valida per tutti. Dipende dalla marca, dalla versione del sistema operativo e anche dal telecomando in dotazione.
Sui televisori LG con sistema webOS e telecomando Magic Remote, tenere premuto il numero 9 per circa tre secondi può far comparire il menu di Accesso rapido, indicato su alcuni modelli come Quick Help. È una schermata che raccoglie strumenti di controllo e assistenza di solito sparsi tra le impostazioni della TV. In pratica, serve per fare una prima verifica quando qualcosa non risponde come dovrebbe. La procedura è immediata: si punta il telecomando verso il televisore, si tiene premuto il tasto e si aspetta l’apertura del menu. Su alcuni modelli, però, il comando può essere legato al tasto 0 invece che al 9. La differenza la fanno il firmware installato e il tipo di telecomando, un dettaglio tutt’altro che secondario sui televisori venduti in anni diversi.
Diagnosi in pochi secondi: rete, schermo, altoparlanti e memoria RAM
Dentro il menu nascosto della Smart TV si trovano strumenti di autodiagnosi per controllare rete internet, schermo e audio. Il televisore può eseguire test sui pixel dello schermo, verificare se gli altoparlanti funzionano correttamente e mostrare informazioni sulla connessione Wi-Fi o via cavo. Sono controlli veloci, ma spesso bastano per capire da dove nasce il problema, soprattutto se il blocco compare all’improvviso dopo un aggiornamento o dopo molte ore di uso.
Il menu permette anche di vedere dati tecnici come la versione di webOS, lo spazio disponibile e, su alcuni modelli, lo stato della memoria RAM. Non è una riparazione, questo va detto. Piuttosto, è un controllo guidato: la TV può chiudere attività rimaste aperte e liberare risorse. Se il rallentamento dipendeva da memoria occupata o da un’app chiusa male, il sistema può tornare più reattivo.
Quando usarlo: app bloccate, Netflix lento e problemi di connessione
Il Quick Help torna utile quando un’app come Netflix, Prime Video, YouTube o Disney+ non si apre, resta ferma sul logo iniziale o carica i contenuti troppo lentamente. Non sempre la colpa è della piattaforma. A volte basta una connessione instabile, un processo rimasto attivo o una memoria interna quasi piena. Il menu aiuta a fare ordine e a evitare prove a caso.
Il controllo della rete è tra i passaggi più pratici: permette di verificare se il televisore è collegato correttamente al router e se il segnale arriva in modo stabile. Se il test segnala problemi, conviene riavviare modem e TV, poi ripetere la prova. Se invece risulta tutto regolare, il guasto potrebbe riguardare la singola app o il servizio online. In quel caso è utile segnare la versione del sistema e le informazioni tecniche mostrate dal menu: sono dati che l’assistenza ufficiale può chiedere durante una segnalazione.
Samsung, Hisense e Android TV: combinazioni alternative e limiti da conoscere
Il comando con il tasto 9 riguarda soprattutto alcuni modelli LG webOS. Su altri marchi le scorciatoie cambiano. Nei televisori Samsung, per esempio, alcuni modelli permettono di accedere a impostazioni avanzate con sequenze come Mute + 1 + 1 + 9 + Enter, a TV acceso. Altri richiedono combinazioni diverse, a volte con il televisore spento, usando tasti come Info, Display, P.STD, Mute o Power.
Qui è meglio muoversi con prudenza: i menu di servizio possono contenere voci pensate per i tecnici, non per l’uso quotidiano. Su alcuni televisori Hisense, invece, si passa dalle impostazioni audio avanzate: si entra nel controllo del bilanciamento e si digita 1 + 9 + 6 + 9 dal telecomando. Quando compare la lettera “M” sullo schermo, si possono aprire opzioni aggiuntive dal menu rapido. Nei dispositivi Android TV o Google TV, come alcuni modelli Xiaomi, le funzioni avanzate passano dalle Opzioni sviluppatore: bisogna entrare in Impostazioni, poi nelle informazioni sul dispositivo, e premere più volte su Numero build.
Il limite resta lo stesso per tutti: questi menu aiutano nella diagnosi, ma non sostituiscono l’intervento di un tecnico se il problema riguarda componenti fisici, scheda madre, pannello o alimentazione. Se la Smart TV continua a bloccarsi, può servire un riavvio completo tenendo premuto il tasto di accensione, non il semplice standby. Se il difetto resta, meglio contattare l’assistenza del produttore indicando modello, versione software e descrizione precisa del problema. Pochi dati, ma quelli giusti.