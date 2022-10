Il rischio di ripetersi c’è, è vero, ma – per quanto siano dispositivi straordinari – gli Apple Watch del gigante di Cupertino non sono gli unici indossabili smart degni dell’attenzione del popolo tech. Ci sono alternative valide ma incredibilmente più economiche su cui poter fare affidamento: è il caso del TicWatch GTX, fitness tracker con un’autonomia assurda, certificazione IP68 e con tutto ciò che è necessario per il monitoraggio della salute e dell’attività fisica.

Perché te ne parlo? Perché oggi lo puoi acquistare su Amazon a soli 19,99 euro grazie allo sconto del 33%. Se non è un affare questo…

Il TicWatch GTX è uno smartwatch dal design tendenzialmente sportivo, ma in realtà lo puoi utilizzare anche in occasioni più formali. Il display circolare è da 1.28 pollici, la ghiera in metallo è fissa e sul lato destro trovi due pulsanti che utilizzerai per navigare nell’interfaccia (il sistema operativo è Realtime OS, e non Wear OS) e attivare/disattivare le varie funzioni.

Al pari di altri indossabili del brand, il GTX è pensato principalmente per il monitoraggio dell’attività fisica e dei parametri della salute. Sono tantissimi gli sport riconosciuti e supportati, certo, ma a spiccare sono proprio le feature legate alla salute. Sì perché con una spesa irrisoria di 19,99 euro puoi aggiungere al tuo polso un device che tiene d’occhio sia il battito cardiaco che la qualità del sonno.

Il GTX di TicWatch poi è impermeabile (certificazione IP68), quindi lo puoi utilizzare sotto la pioggia, durante le sessioni d’allenamento più intense e anche se pratichi nuoto.

Ovviamente potrai leggere dal tuo polso le notifiche più importanti, come chiamate in arrivo, SMS, email, avvisi del calendario e così via. La batteria, infine, è mostruosa: con un solo ciclo di ricarica, si arriva a 10 giorni!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.