Ti stanno portando via i soldi su TikTok: attenzione a questo dettaglio

Pagine curate, colori familiari, categorie, badge, messaggi rassicuranti: tutto serve a far abbassare la guardia a chi arriva da un annuncio, da un link ricevuto in chat o da un risultato di ricerca. Il meccanismo è banale, ma proprio per questo funziona: l’utente pensa di acquistare un prodotto, inserisce i dati della carta, paga. Poi l’ordine non arriva mai.

I siti clone di TikTok Shop sono pensati per sembrare, almeno a una prima occhiata, normali pagine di acquisto collegate al social. La tecnica descritta da Malwarebytes è quella del falso negozio online: una vetrina ben fatta, prodotti in evidenza, pulsanti per comprare e una procedura di pagamento che appare credibile. Dietro, però, non c’è nessun venditore reale.

La truffa gioca sulla familiarità: chi usa spesso TikTok riconosce colori, icone e formule commerciali, e tende a fidarsi, soprattutto quando naviga in fretta da smartphone, magari tra un video e un annuncio. “I siti clone di questa categoria tendono a riprodurre il design della homepage di TikTok Shop in modo così fedele che, a prima vista, potrebbero essere scambiati per l’originale”, hanno spiegato i ricercatori di Malwarebytes. Secondo gli esperti, a rendere tutto più semplice per i truffatori c’è anche la circolazione di kit già pronti per creare pagine fraudolente: non bisogna partire da zero, basta caricare prodotti, collegare pagamenti e link promozionali. Poi la trappola è pronta.

Badge, layout e linguaggio copiati: così gli utenti cadono nella trappola

I falsi portali che imitano TikTok Shop non si limitano a piazzare un logo in alto alla pagina. Copiano l’intero ambiente visivo: il layout delle categorie, i colori, le schede prodotto, i pulsanti e perfino quei piccoli elementi grafici che fanno pensare a un servizio sicuro. In alcuni casi compaiono badge e formule come “prodotti selezionati”, “venditori affidabili” o “servizio sicuro”, parole tipiche delle piattaforme di e-commerce e scelte proprio per rassicurare chi compra.

Acquisto online da smartphone e laptop: attenzione ai siti clone che imitano le piattaforme di social commerce.

È qui che l’inganno diventa più difficile da riconoscere. Davanti a una pagina fatta bene, un utente può non notare l’anomalia nell’URL o la provenienza sospetta del link. E spesso il dettaglio decisivo è proprio lì, nella barra degli indirizzi: un dominio appena diverso, una parola aggiunta, un’estensione insolita. Gli esperti invitano a non fidarsi dell’aspetto grafico. Una homepage convincente può essere solo una facciata. Anche recensioni, garanzie e presunti riferimenti al servizio clienti non dimostrano che il sito sia davvero collegato a TikTok Shop. Nel phishing di oggi, la cura dei dettagli è parte della truffa.

Dati di pagamento rubati e ordini mai consegnati: il meccanismo della truffa

Il momento chiave arriva quando la vittima inserisce i dati di pagamento. Numero della carta, scadenza, codice di sicurezza e, in alcuni casi, anche nome, indirizzo, telefono ed e-mail finiscono nelle mani dei cybercriminali. L’acquisto sembra andato a buon fine, può comparire anche una conferma d’ordine, ma il prodotto non verrà mai spedito. Il danno può essere doppio: da un lato i soldi persi per un articolo che non arriverà, dall’altro il rischio che quei dati vengano usati per altre operazioni, venduti o inseriti in nuovi tentativi di frode.

Secondo quanto segnalato da Malwarebytes, questi falsi negozi sono costruiti proprio per raccogliere informazioni sensibili dietro l’apparenza di una normale vendita online. Non sempre chi cade nella trappola se ne accorge subito. A volte aspetta giorni, controlla la mail, cerca un codice di tracciamento, prova a scrivere a un servizio clienti che non esiste. Solo dopo, quando il pacco non parte e il sito sparisce o smette di rispondere, arriva il sospetto. Ma a quel punto la carta è già stata esposta.

App ufficiale, URL e offerte sospette: le verifiche prima di acquistare

La prima precauzione indicata dagli esperti è usare TikTok Shop solo dentro l’app ufficiale di TikTok, evitando link ricevuti tramite messaggi diretti, annunci non verificati o risultati di ricerca. È una regola semplice, ma riduce molto il rischio di finire su una copia creata per rubare dati e denaro. Prima di inserire qualsiasi informazione di pagamento, bisogna controllare con attenzione l’indirizzo del sito web.

Un dominio strano, una scritta leggermente diversa, caratteri aggiunti o parole fuori posto sono segnali da non ignorare. Meglio fermarsi, chiudere la pagina e rientrare dal canale ufficiale, anche se l’offerta sembra conveniente o sta per scadere. Un altro campanello d’allarme riguarda proposte anomale come prestiti, linee di credito o finanziamenti presentati come collegati a TikTok Shop.

Secondo Malwarebytes, offerte di questo tipo dovrebbero far nascere subito un dubbio sulla legittimità del sito. Se il pagamento è già stato fatto, la raccomandazione è contattare rapidamente la banca o l’emittente della carta, bloccare lo strumento se necessario e conservare screenshot, link e ricevute: elementi utili per le verifiche successive.