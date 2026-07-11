Ti sei mai chiesto perché solo l'Italia ha delle prese diverse dal resto d'Europa? Mi hanno svelato il motivo

In Italia continuiamo a usare prese elettriche diverse da quelle più comuni nel resto d’Europa per una ragione semplice: nel corso del Novecento il Paese ha scelto un proprio standard, la presa di Tipo L, quella con tre fori in linea.
In Italia continuiamo a usare prese elettriche diverse da quelle più comuni nel resto d’Europa per una ragione semplice: nel corso del Novecento il Paese ha scelto un proprio standard, la presa di Tipo L, quella con tre fori in linea.
Valentina Giungati
Pubblicato il 11 lug 2026
Ti sei mai chiesto perché solo l'Italia ha delle prese diverse dal resto d'Europa? Mi hanno svelato il motivo

Una soluzione nata per esigenze tecniche e di sicurezza, mentre altrove prendevano piede altri sistemi, dalla Schuko tedesca alla Tipo G britannica.

La presa italiana di Tipo L si riconosce subito: tre fori allineati, in verticale o in orizzontale a seconda di come è montata. Una forma essenziale, stretta, pensata per stare bene nei classici moduli degli impianti domestici italiani. Si è diffusa nel Novecento, quando ogni Paese europeo seguiva la propria strada sugli impianti elettrici di casa, senza una regola comune. In Italia è diventata lo standard in abitazioni, uffici ed edifici pubblici.

E, ancora oggi, resta una presenza familiare accanto alle prese più nuove. La forma non è un dettaglio casuale: la spina italiana occupa poco spazio e si inserisce in frutti elettrici compatti, molto usati nelle nostre case. Per anni ogni mercato ha avuto regole, abitudini e prodotti propri. Ce ne si accorge spesso solo viaggiando: in un hotel a Parigi, in una casa in Germania, davanti a una presa che sembra quasi uguale ma non lo è.

Fase, neutro e terra: perché il foro centrale conta

Nella presa di Tipo L i tre fori hanno compiti diversi. Due servono al passaggio della corrente, cioè fase e neutro. Il foro centrale, invece, è collegato alla messa a terra. Ed è proprio questo il punto decisivo per la sicurezza: se un apparecchio ha un guasto e disperde corrente, la terra aiuta a scaricarla lontano da chi lo sta usando. In parole povere, riduce il rischio di prendere la scossa toccando un elettrodomestico difettoso.

Presa a muro italiana con tre fori in linea, con spina Schuko e adattatore appoggiati su un piano in legno
Una presa italiana a tre fori in linea con adattatore e spina Schuko, a confronto tra standard usati in Italia e nel resto d’Europa.

È un aspetto tecnico, ma riguarda gesti di tutti i giorni: attaccare la lavatrice, accendere il forno, collegare il computer alla scrivania. Mettere il contatto di terra al centro, allineato agli altri due, ha reso la presa italiana ordinata e riconoscibile. Non sempre, però, comodissima con apparecchi comprati all’estero. Da qui una scena che molti conoscono: la spina che non entra, l’adattatore cercato in valigia, la presa del bagno osservata con rassegnazione.

Schuko sempre più diffusa: cosa cambia rispetto alla presa italiana

Negli ultimi anni anche in Italia si è fatta largo la presa Schuko, indicata tecnicamente come Tipo F e nata nell’area tedesca. È rotonda, più grande della presa italiana tradizionale, e viene montata spesso per alimentare elettrodomestici che consumano di più o prodotti venduti con spina europea.

Frigoriferi, lavatrici, forni a microonde, multiprese e alimentatori per computer arrivano spesso con questo formato. La differenza principale sta nel modo in cui funziona la terra. Nella Schuko la messa a terra passa da contatti laterali, che entrano in contatto prima degli spinotti principali quando si inserisce la spina. Anche la forma incassata e circolare aiuta: rende più difficile toccare parti metalliche durante l’inserimento. Per questo molti impianti moderni in Italia prevedono ormai prese bipasso o moduli compatibili con più formati. Una scelta pratica, anche per evitare l’uso continuo di adattatori, che se sono scadenti o sovraccaricati possono dare problemi.

Per molto tempo l’Europa non ha avuto uno standard unico per le prese elettriche. Nel Regno Unito si è imposta la solida presa di Tipo G, con tre poli rettangolari e fusibile dentro la spina. In Francia è comune la Tipo E, simile alla Schuko ma con un diverso contatto di terra. In Germania e in molti altri Paesi domina la Tipo F. L’Italia, invece, ha continuato a usare la Tipo L, pur aprendosi nel tempo a soluzioni miste.

Più che una vera uniformità, è arrivata una convivenza tra sistemi diversi. Un esempio è la spina piatta a due poli, molto usata per caricabatterie, piccoli elettrodomestici e dispositivi tecnologici. Non ha la messa a terra, quindi va bene solo per apparecchi progettati con doppio isolamento, ma ha un vantaggio evidente: entra in molte prese europee senza adattatore. Anche per questo chi compra uno smartphone, un rasoio elettrico o una lampada da tavolo trova spesso lo stesso tipo di spina in Paesi diversi.

Il motivo per cui in Italia usiamo prese differenti, quindi, non è una stranezza: è il risultato di una storia fatta di standard nazionali, scelte di sicurezza e abitudini industriali. Oggi si va verso una maggiore compatibilità, con più prese ibride e dispositivi pensati per circolare in mercati diversi. Ma nelle case italiane, dietro un mobile o accanto al comodino, i tre fori in linea della Tipo L sono ancora lì. E raccontano una piccola storia dell’elettricità domestica europea.

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