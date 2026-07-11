Ti sei mai chiesto perché solo l'Italia ha delle prese diverse dal resto d'Europa? Mi hanno svelato il motivo

Una soluzione nata per esigenze tecniche e di sicurezza, mentre altrove prendevano piede altri sistemi, dalla Schuko tedesca alla Tipo G britannica.

La presa italiana di Tipo L si riconosce subito: tre fori allineati, in verticale o in orizzontale a seconda di come è montata. Una forma essenziale, stretta, pensata per stare bene nei classici moduli degli impianti domestici italiani. Si è diffusa nel Novecento, quando ogni Paese europeo seguiva la propria strada sugli impianti elettrici di casa, senza una regola comune. In Italia è diventata lo standard in abitazioni, uffici ed edifici pubblici.

E, ancora oggi, resta una presenza familiare accanto alle prese più nuove. La forma non è un dettaglio casuale: la spina italiana occupa poco spazio e si inserisce in frutti elettrici compatti, molto usati nelle nostre case. Per anni ogni mercato ha avuto regole, abitudini e prodotti propri. Ce ne si accorge spesso solo viaggiando: in un hotel a Parigi, in una casa in Germania, davanti a una presa che sembra quasi uguale ma non lo è.

Fase, neutro e terra: perché il foro centrale conta

Nella presa di Tipo L i tre fori hanno compiti diversi. Due servono al passaggio della corrente, cioè fase e neutro. Il foro centrale, invece, è collegato alla messa a terra. Ed è proprio questo il punto decisivo per la sicurezza: se un apparecchio ha un guasto e disperde corrente, la terra aiuta a scaricarla lontano da chi lo sta usando. In parole povere, riduce il rischio di prendere la scossa toccando un elettrodomestico difettoso.

Una presa italiana a tre fori in linea con adattatore e spina Schuko, a confronto tra standard usati in Italia e nel resto d’Europa.

È un aspetto tecnico, ma riguarda gesti di tutti i giorni: attaccare la lavatrice, accendere il forno, collegare il computer alla scrivania. Mettere il contatto di terra al centro, allineato agli altri due, ha reso la presa italiana ordinata e riconoscibile. Non sempre, però, comodissima con apparecchi comprati all’estero. Da qui una scena che molti conoscono: la spina che non entra, l’adattatore cercato in valigia, la presa del bagno osservata con rassegnazione.

Schuko sempre più diffusa: cosa cambia rispetto alla presa italiana

Negli ultimi anni anche in Italia si è fatta largo la presa Schuko, indicata tecnicamente come Tipo F e nata nell’area tedesca. È rotonda, più grande della presa italiana tradizionale, e viene montata spesso per alimentare elettrodomestici che consumano di più o prodotti venduti con spina europea.

Frigoriferi, lavatrici, forni a microonde, multiprese e alimentatori per computer arrivano spesso con questo formato. La differenza principale sta nel modo in cui funziona la terra. Nella Schuko la messa a terra passa da contatti laterali, che entrano in contatto prima degli spinotti principali quando si inserisce la spina. Anche la forma incassata e circolare aiuta: rende più difficile toccare parti metalliche durante l’inserimento. Per questo molti impianti moderni in Italia prevedono ormai prese bipasso o moduli compatibili con più formati. Una scelta pratica, anche per evitare l’uso continuo di adattatori, che se sono scadenti o sovraccaricati possono dare problemi.

Per molto tempo l’Europa non ha avuto uno standard unico per le prese elettriche. Nel Regno Unito si è imposta la solida presa di Tipo G, con tre poli rettangolari e fusibile dentro la spina. In Francia è comune la Tipo E, simile alla Schuko ma con un diverso contatto di terra. In Germania e in molti altri Paesi domina la Tipo F. L’Italia, invece, ha continuato a usare la Tipo L, pur aprendosi nel tempo a soluzioni miste.

Più che una vera uniformità, è arrivata una convivenza tra sistemi diversi. Un esempio è la spina piatta a due poli, molto usata per caricabatterie, piccoli elettrodomestici e dispositivi tecnologici. Non ha la messa a terra, quindi va bene solo per apparecchi progettati con doppio isolamento, ma ha un vantaggio evidente: entra in molte prese europee senza adattatore. Anche per questo chi compra uno smartphone, un rasoio elettrico o una lampada da tavolo trova spesso lo stesso tipo di spina in Paesi diversi.

Il motivo per cui in Italia usiamo prese differenti, quindi, non è una stranezza: è il risultato di una storia fatta di standard nazionali, scelte di sicurezza e abitudini industriali. Oggi si va verso una maggiore compatibilità, con più prese ibride e dispositivi pensati per circolare in mercati diversi. Ma nelle case italiane, dietro un mobile o accanto al comodino, i tre fori in linea della Tipo L sono ancora lì. E raccontano una piccola storia dell’elettricità domestica europea.