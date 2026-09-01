Ti sei mai chiesto perché le lettere sulla tastiera non sono in ordine alfabetico?

Oggi lo troviamo su computer, portatili e smartphone in gran parte del mondo. E resiste ancora, nel 2026, non per caso: pesano l’abitudine, la formazione e quella memoria muscolare che fa muovere le dita senza pensarci. Una soluzione tecnica, insomma, diventata standard globale.

La disposizione delle lettere sulla tastiera QWERTY risale alla seconda metà dell’Ottocento. Le prime macchine da scrivere meccaniche funzionavano con bracci metallici collegati ai tasti. Ogni pressione faceva scattare un’asta, che colpiva un nastro inchiostrato e lasciava il segno sulla carta. Un sistema brillante, ma delicato. Soprattutto quando chi scriveva prendeva velocità.

Il guaio arrivava dalle coppie di lettere più usate. In inglese, sequenze come “TH” o “ER” potevano far muovere bracci vicini quasi nello stesso momento. Risultato: urti, blocchi, inceppamenti. Con un ordine alfabetico, il rischio sarebbe stato ancora più alto, perché molte lettere frequenti sarebbero finite troppo vicine. Da qui l’idea: separare le combinazioni più comuni e rendere la scrittura meno soggetta agli intoppi.

Dalle macchine da scrivere ai computer: così nacque il QWERTY

Il QWERTY, chiamato così dalle prime sei lettere della fila in alto, non nacque quindi per essere semplice da guardare. Doveva far funzionare meglio la macchina. Poi arrivarono i computer, senza leve, aste e nastri. Ma quella disposizione era ormai entrata nelle scuole, negli uffici, nelle aziende. Cambiarla, a quel punto, non era più solo una questione tecnica.

Dettaglio di una macchina da scrivere meccanica con layout QWERTY, per raccontare l’origine storica della tastiera moderna.

Il nome legato alla nascita della tastiera QWERTY è quello di Christopher Latham Sholes, inventore statunitense che negli anni Settanta dell’Ottocento lavorò a una delle prime macchine da scrivere pensate per il mercato. I primi modelli provarono anche disposizioni più vicine all’alfabeto, ma nell’uso quotidiano davano problemi. La priorità, secondo le ricostruzioni conservate dal National Museum of American History dello Smithsonian, era evitare gli inceppamenti, non battere record di velocità.

La svolta arrivò con la Remington, che adottò e produsse il modello con disposizione QWERTY, portandolo su larga scala. Una volta entrato sul mercato, quel layout cominciò a essere insegnato nei corsi di dattilografia e scelto da uffici pubblici, aziende, redazioni e amministrazioni. Fu lì che nacque il vero standard.

Quando, decenni dopo, le macchine da scrivere lasciarono il posto ai computer, milioni di persone avevano già imparato a digitare in quel modo. Le tastiere elettroniche ereditarono la stessa disposizione, anche se il motivo iniziale — evitare il contatto tra bracci metallici — non esisteva più. La continuità vinse sul cambiamento. E il QWERTY passò dalla carta allo schermo quasi senza scosse.

Perché l’abitudine batte l’ordine alfabetico

Chi scrive ogni giorno non cerca le lettere una per una. Le dita vanno da sole. È il principio della memoria muscolare, o memoria procedurale, indicato anche da studi citati dai National Institutes of Health statunitensi come uno dei fattori decisivi per scrivere in modo rapido e preciso. In pratica, conta meno vedere dov’è una lettera. Conta sapere, con le dita, dove andare.

Per questo una tastiera alfabetica, più immediata a prima vista per chi inizia, non garantisce per forza risultati migliori nel tempo. Dopo settimane o mesi di pratica, l’utente finisce per imparare la disposizione che usa di più, qualunque essa sia. Il QWERTY, però, parte con un vantaggio enorme: è dappertutto. Nei computer da ufficio, nei portatili, nelle tastiere virtuali degli smartphone, nei videogiochi e nei programmi di lavoro.

La familiarità pesa anche nelle piccole azioni di tutti i giorni: scrivere email, programmare, compilare moduli, chattare, lavorare su documenti condivisi. Un impiegato, uno studente o un redattore che digita per ore difficilmente accetterebbe di ricominciare da zero senza un vantaggio evidente. Il punto è proprio questo: a un certo punto non si guarda più la tastiera. La si usa e basta.

Le alternative ci sono, ma cambiare il mondo costerebbe troppo

Nel tempo sono nate diverse alternative al QWERTY, pensate per migliorare l’ergonomia, distribuire meglio lo sforzo tra le dita o aumentare la velocità di scrittura. Alcuni utenti scelgono layout diversi e raccontano di trovarsi meglio, soprattutto dopo un periodo di adattamento. Ma restano casi individuali, non un cambio di massa. La maggioranza continua a usare il sistema tradizionale, anche perché scuole, aziende e produttori seguono ancora lo stesso riferimento.

Cambiare davvero la disposizione delle tastiere vorrebbe dire rieducare milioni di persone, aggiornare manuali, software, scorciatoie, postazioni di lavoro e abitudini ormai radicate. E non finisce qui. Bisognerebbe intervenire anche in settori dove la posizione dei tasti fa parte del modo stesso di lavorare: assistenza clienti, programmazione, data entry, videogiochi, grafica, controllo industriale. Una rivoluzione costosa, con vantaggi difficili da misurare su scala globale.

Così il QWERTY resta al suo posto, eredità di un problema meccanico nato molto prima dell’informatica moderna. Non è la disposizione più “logica” per chi guarda una tastiera per la prima volta. Eppure è quella che il mondo ha imparato a usare. La sua forza non sta nell’alfabeto, ma nell’abitudine. E, tasto dopo tasto, nella memoria delle dita.