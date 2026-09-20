Ti sei mai chiesto perché la maniglia interna è sparita dalle auto moderne

Sono lì da decenni, su auto private, taxi e mezzi condivisi. Un dettaglio familiare, quasi scontato, ma la cui funzione viene ancora spesso fraintesa.

La funzione più concreta delle maniglie interne dell’auto è offrire un punto a cui aggrapparsi quando si entra o si esce dall’abitacolo. Succede soprattutto con sedili bassi, marciapiedi alti o auto parcheggiate in pendenza. Non sono, quindi, un vezzo estetico. Aiutano a distribuire meglio il peso del corpo e rendono più semplice un gesto che, in certe situazioni, può diventare scomodo. Basta pensare a una city car stretta tra due vetture, oppure a un Suv su cui bisogna salire con un piccolo “scalino”: in quel momento la maniglia sopra la portiera diventa un appoggio immediato.

Durante la marcia può servire allo stesso modo. Una curva presa un po’ più stretta, una strada rovinata, una frenata decisa: il passeggero la afferra e si sente più stabile. Non è un dispositivo di sicurezza come la cintura, questo è bene dirlo. È piuttosto un supporto ergonomico, pensato per rendere il viaggio più comodo. C’è anche chi la prende d’istinto, senza un vero motivo. Un’abitudine piccola, ma molto diffusa.

Borse e pesi appesi: perché è meglio evitare

Uno degli usi più comuni, ma non sempre corretti, è appendere alla maniglia dell’auto borse della spesa, giacche, grucce o sacchetti pesanti. In molti modelli c’è anche un piccolo gancio integrato, ma non bisogna farsi ingannare: è pensato per carichi leggeri. Una giacca, una camicia appena ritirata in lavanderia, al massimo una borsa poco pesante. Non certo zaini pieni, bottiglie d’acqua o buste cariche.

La maniglia sopra la portiera offre un appiglio ai passeggeri, utile per stabilità e comfort quando si entra o si viaggia.

Il motivo è semplice. La maniglia è fissata nella parte alta dell’abitacolo ed è pensata per reggere una trazione breve, quella del passeggero che si sostiene per un attimo. Non un peso continuo, magari anche in movimento. Una borsa appesa può oscillare in curva, battere contro il finestrino o finire addosso a chi siede dietro. E in caso di frenata può diventare un oggetto pericoloso. Per questo molti manuali d’uso invitano a sistemare i carichi nel bagagliaio o negli appositi vani. Le soluzioni improvvisate sono comode, certo. Ma non sempre prudenti.

Anziani, bambini e mobilità ridotta: quando l’appiglio fa la differenza

Le maniglie sopra le portiere sono ancora più utili per passeggeri anziani, bambini e persone con mobilità ridotta. Chi ha poca forza nelle gambe, problemi alle ginocchia o difficoltà di equilibrio può usarle per accompagnare il movimento verso il sedile, riducendo lo sforzo su schiena e anche. È un gesto semplice, quasi automatico. Ma può fare la differenza, soprattutto per chi sale e scende dall’auto più volte al giorno.

Per i bambini, invece, la maniglia può aiutare nella salita, purché ci sia sempre un adulto a controllare. Non deve sostituire l’attenzione di chi accompagna. E non deve diventare un gioco, un appiglio per dondolarsi. Nei taxi e nelle auto a noleggio con conducente, molti autisti lo notano spesso: “I clienti più anziani cercano subito un punto dove tenersi”, raccontano talvolta gli operatori del settore. E la mano finisce proprio lì, sopra la portiera, prima ancora di sedersi.

C’è poi un altro aspetto, meno evidente: la percezione di sicurezza. Avere un appiglio vicino alla testa o alla spalla dà al passeggero la sensazione di controllare meglio il proprio equilibrio. Non cambia il comportamento dell’auto, naturalmente. Cambia però il modo in cui la persona vive il viaggio. Per chi soffre l’auto o si sente insicuro in curva, non è un dettaglio da poco.

Non tutte uguali: dove si trovano e perché a volte mancano

Non tutte le auto hanno le maniglie interne nello stesso numero o nella stessa posizione. In molti modelli sono montate sopra le portiere anteriori e posteriori. In altri, invece, manca quella dal lato guida. La ragione è pratica: il conducente ha già il volante come punto di presa e, in caso di emergenza, deve avere le mani libere per controllare il veicolo. Alcune case, poi, scelgono di eliminare una o più maniglie per motivi di design o per ridurre peso e componenti.

Sulle auto sportive o sui modelli con tetto molto basso, le maniglie possono mancare del tutto o essere integrate in modo diverso, perché lo spazio sopra la portiera è limitato. Nei fuoristrada e nei veicoli più alti, invece, si trovano spesso anche appigli sul montante o vicino al cruscotto, più robusti e utili per salire a bordo. Nei van e nei mezzi per il trasporto persone, la posizione viene studiata con ancora più attenzione, perché l’accesso all’abitacolo è più frequente e riguarda passeggeri molto diversi tra loro.

Negli ultimi anni, con interni sempre più essenziali, diversi costruttori hanno rivisto anche questi particolari. Meno elementi a vista, linee più pulite, materiali morbidi. La logica, però, resta la stessa: la maniglia sopra la portiera non è un semplice gancio e non è un accessorio messo lì per caso. È un piccolo strumento di comfort e supporto. Uno di quei dettagli che si notano davvero solo quando servono.