Ti sei mai chiesto come fa il tuo telefono a regolare da solo il cambio d'ora solare?

Quando arriva il cambio d’ora solare, lo smartphone si aggiorna da solo, ma il meccanismo nascosto dietro questo gesto automatico sorprende ancora molti utenti.

Non tutti gli orologi di casa, però, usano Internet: alcuni ricevono un segnale radio dalla Germania. Tra sincronizzazione automatica e impostazioni del fuso orario, basta un dettaglio per far segnare l’ora giusta oppure sbagliata. Ecco come funziona il sistema e cosa controllare quando qualcosa non torna.

Dalla Germania a tutta Europa: la rete che sincronizza orologi, termometri e stazioni meteo

Quando uno smartphone cambia ora da solo, di solito si appoggia alla rete mobile, alle impostazioni del sistema operativo o a server Internet che usano protocolli come NTP, il Network Time Protocol. Ma dentro molte case lavora anche un’altra tecnologia, meno nota e ancora molto diffusa. Non ha bisogno di Wi-Fi, né di connessione dati: è il segnale DCF77, trasmesso dalla Germania.

Il riferimento parte dalla stazione radio di Mainflingen, a circa 25 chilometri da Francoforte, sulla frequenza di 77,5 kHz. Il servizio è legato al PTB, il Physikalisch-Technische Bundesanstalt, l’istituto metrologico nazionale tedesco, che fornisce il riferimento dell’ora legale dell’Europa centrale.

In pratica, molti orologi radiocontrollati, termometri con display, sveglie da comodino e piccole stazioni meteo ricevono quel segnale e si mettono a posto da soli. Anche nel passaggio tra ora legale e ora solare. Sempre che il segnale arrivi bene: la copertura utile viene indicata in circa 1.500-2.000 chilometri, abbastanza per raggiungere buona parte dell’Europa occidentale.

Un bit al secondo: come la data e il cambio d’ora viaggiano sulle onde lunghe

Il funzionamento del DCF77 si può spiegare in modo semplice, anche se dietro c’è un sistema tutt’altro che banale. La stazione invia un bit al secondo: in un minuto passano le informazioni necessarie per ricostruire minuto, ora, data e gli avvisi legati al cambio stagionale dell’orario.

Dal secondo 0 al secondo 58 vengono trasmessi i dati. Il secondo 59, invece, fa da riferimento per la sincronizzazione. Una pausa, sì, ma precisa al millesimo. La codifica avviene con modulazione di ampiezza: per indicare uno zero binario, la potenza del segnale cala per circa 100 millisecondi all’inizio del secondo; per indicare un uno, il calo dura circa 200 millisecondi.

Il ricevitore, anche quello montato in una sveglia economica da cucina, legge queste variazioni e aggiorna il proprio orologio interno. Ecco perché, dopo aver cambiato una pila, alcuni apparecchi restano fermi per qualche minuto e poi mostrano all’improvviso l’ora esatta. Non è magia: è sincronizzazione radio.

Quando la sincronizzazione fallisce: interferenze, orientamento e trucchi per migliorare la ricezione

Non sempre, però, il segnale DCF77 arriva pulito. Pareti spesse, strutture metalliche, disturbi elettrici, alimentatori, router Wi-Fi e condizioni atmosferiche possono rendere la ricezione instabile. Chi ha provato a sistemare una sveglia radiocontrollata su una mensola interna lo sa bene: a volte resta indietro, altre volte si aggiorna solo di notte.

Il consiglio più semplice è lasciare il dispositivo vicino a una finestra, meglio se orientato verso nord-est, cioè in direzione della Germania per chi si trova in Italia o nella penisola iberica. Conviene anche tenerlo lontano da trasformatori, prese multiple, televisori e apparecchi di rete. Molti modelli cercano la sincronizzazione nelle ore notturne, quando i disturbi sono più bassi e le onde lunghe viaggiano meglio.

Se invece è il telefono a non cambiare ora correttamente, quasi sempre il problema è nelle impostazioni: bisogna controllare che siano attive data e ora automatiche e fuso orario automatico. Tecnologie diverse, stesso risultato: al mattino, l’orologio segna l’ora giusta.