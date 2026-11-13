Ti pulisce qualsiasi angolo di casa, si ricarica con l'USB e costa appena 17 euro: da LIDL c'è il regalo di Novembre

La spazzola a batteria Silvercrest Lidl torna a farsi notare nelle ricerche di oggi in Italia. Un prodotto venduto a 17,99 euro e che molti ricordano come un accessorio comodo per bagno, fughe e superfici difficili.
La spazzola a batteria Silvercrest Lidl torna a farsi notare nelle ricerche di oggi in Italia. Un prodotto venduto a 17,99 euro e che molti ricordano come un accessorio comodo per bagno, fughe e superfici difficili.
Valentina Giungati
Pubblicato il 13 nov 2026
Ti pulisce qualsiasi angolo di casa, si ricarica con l'USB e costa appena 17 euro: da LIDL c'è il regalo di Novembre

Il prezzo indicato per la spazzola a batteria Silvercrest Lidl è di 17,99 euro. Una cifra che, all’epoca, l’aveva resa interessante per chi cercava un piccolo aiuto per le pulizie di casa senza spendere troppo. 

Uno degli aspetti più pratici della spazzola a batteria per pulizia Lidl è l’asta telescopica regolabile da 42 a 75 centimetri. Serve ad arrivare meglio nei punti scomodi: piastrelle del bagno, angoli della doccia, superfici basse. Un dettaglio semplice, ma utile, soprattutto per chi vuole evitare di chinarsi o strofinare a mano per troppo tempo. Il prodotto Silvercrest è venduto con tre inserti intercambiabili: una spazzola piatta, una spazzola rotonda e una spazzola conica.

La prima è pensata per le superfici più ampie, la seconda per lavabi, vasche e zone curve, mentre quella conica poteva tornare utile per fughe, bordi e punti stretti. Una dotazione essenziale, senza accessori superflui, ma adatta alle pulizie domestiche. Gli inserti, secondo la descrizione riportata, erano anche removibili e lavabili: un vantaggio concreto dopo l’uso con detergenti, sporco o residui di calcare.

Autonomia da 90 minuti e batteria al litio: i dati della scheda tecnica

Sul fronte tecnico, la spazzola Silvercrest Lidl dichiara una durata di funzionamento di 90 minuti e una batteria agli ioni di litio da 3,7 V e 2.200 mAh. Numeri che, letti così come compaiono nella scheda prodotto, la collocano tra gli accessori per pulizie leggere e medie. Più uno strumento da manutenzione domestica che un apparecchio per uso professionale.

Spazzola elettrica senza fili con manico telescopico e tre testine su pavimento del bagno vicino alla doccia
Spazzola a batteria per pulizie domestiche con accessori intercambiabili in un bagno moderno, tema dell’offerta citata nell’articolo.

L’autonomia indicata può bastare per una sessione abbastanza ampia: bagno, cucina, fughe delle piastrelle e qualche angolo esterno. Naturalmente la resa reale di una spazzola elettrica senza fili dipende sempre da vari fattori: la pressione esercitata, il tipo di superficie, lo sporco da rimuovere e lo stato della batteria con il passare del tempo. Lidl, con il marchio Silvercrest, propone spesso piccoli elettrodomestici dal taglio pratico. In questo caso l’interesse nasceva proprio dal rapporto tra prezzo contenuto, autonomia dichiarata e accessori inclusi.

Nella stessa categoria compaiono, per esempio, una spazzola rotante per pulizia casa con più testine a 25,99 euro e un modello FYDEE con 7 testine, certificazione IPX7, manico telescopico e batteria da 3.000 mAh, proposto a 39,97 euro. Sono offerte correlate, non necessariamente equivalenti. Per chi cerca proprio il marchio Silvercrest, la strada più prudente resta una: controllare periodicamente il volantino Lidl aggiornato o chiedere direttamente in negozio. Le offerte non alimentari della catena cambiano spesso e, a volte, tornano senza troppo preavviso.

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