Ti chiamano e senti un rumore di ufficio in sottofondo? Riattacca subito: è la nuova truffa che clona la tua voce

Quel brusio indistinto, il picchiettare ritmico di dita su tastiere a membrana e quel sottofondo di voci umane che si sovrappongono in un alveare di uffici.

È un suono che conosciamo fin troppo bene, il rumore bianco del telemarketing aggressivo che ci perseguita nelle ore meno opportune. Ma in questo marzo 2026, quel disordine acustico non è più il segnale di un povero operatore sottopagato che cerca di vendervi l’ennesimo contratto energetico. Oggi, quel rumore di ufficio è una scenografia digitale progettata per tenervi in linea.

La trappola scatta nel momento in cui decidete di rispondere a quel numero, spesso un fisso di una grande città, e invece del silenzio siderale dei vecchi bot, sentite “vita”. C’è qualcuno che ride in lontananza, il fruscio di fogli spostati, forse persino il rumore di una vecchia cucitrice a braccio lungo, di quelle in metallo pesante che emettono un “clack” sordo e rassicurante. Questo paesaggio sonoro serve a disarmare il vostro sospetto. Se c’è rumore di ufficio, pensate, c’è un essere umano. E se c’è un essere umano, posso interagire, discutere o, maleducatamente, riattaccare dopo aver ascoltato la proposta.

Se senti un rumore durante la chiamata aggancia immediatamente

È qui che commettete l’errore fatale. Mentre voi pronunciate le solite frasi di rito — “Pronto? Con chi parlo? Non mi interessa” — un algoritmo di intelligenza artificiale generativa in ascolto sta campionando la vostra voce. Non gli servono minuti di conversazione. Nel 2026, la tecnologia di voice cloning è diventata così sofisticata che bastano dai 3 ai 5 secondi della vostra voce per mappare l’architettura della vostra laringe e la cadenza delle vostre sillabe.

L’intuizione che ribalta il tavolo è che il rumore di ufficio è il “Deepfake” dell’ambiente. I truffatori iniettano quel brusio artificiale perché sanno che il silenzio digitale assoluto ci spaventa e ci spinge a riagganciare subito. Il rumore caotico, invece, simula la realtà, inducendoci a parlare di più, magari per chiedere di alzare la voce o per ripetere un concetto. Ogni parola in più che pronunciate è un mattoncino che l’IA usa per costruire il vostro “gemello vocale”.

Una volta ottenuto il clone, il pericolo si sposta sul piano familiare e bancario. Quella stessa voce, identica alla vostra, potrà chiamare i vostri genitori o il vostro partner simulando un’emergenza. Immaginate vostra madre che riceve una chiamata: sente la vostra voce agitata che dice di aver avuto un incidente e di aver bisogno di un bonifico immediato. La componente emotiva annulla ogni difesa logica. Il clone non ha bisogno di essere perfetto, deve solo essere “abbastanza” voi in un momento di crisi.

Un dettaglio laterale che quasi nessuno considera riguarda le frequenze di campionamento. Questi nuovi sistemi di cattura non filtrano più i rumori ambientali della vostra casa; al contrario, li analizzano. Se mentre parlate in sottofondo si sente il fischio di un bollitore elettrico di design o il verso di una razza specifica di cane, l’IA cataloga queste informazioni per rendere il clone ancora più credibile nel contesto di una futura chiamata-truffa.

Riattaccare subito non è più un atto di maleducazione, ma un protocollo di difesa biometrica. Se sentite quel brusio da call center, non dite nemmeno “Pronto”. Se il silenzio dura più di un secondo o se sentite quel “clic” tipico della connessione tra bot e operatore, chiudete la comunicazione senza emettere un suono. La vostra voce è l’unica password che non potete cambiare una volta che è stata rubata.

Siamo passati dall’epoca in cui ci rubavano i dati personali a quella in cui ci rubano l’identità biologica. In un mondo che ci chiede di essere sempre connessi e gentili, la vera protezione è diventare improvvisamente muti di fronte a uno sconosciuto digitale.