Tessera elettorale digitale nell’app IO: cosa cambia con IT-Wallet e quali passaggi mancano

Ma il calendario resta legato a due passaggi decisivi: i decreti attuativi e la macchina tecnica che dovrà permettere ai seggi di riconoscere il documento senza intoppi.

Il tema è tornato al centro del dibattito dopo le parole del ministro per la Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo, che ha indicato la tessera elettorale nell’app IO come uno dei prossimi tasselli del portafoglio digitale italiano. “È una semplificazione importante per i cittadini”, ha detto il ministro. L’idea è chiara: con la versione digitale, quando il sistema sarà pronto, basterà avere con sé lo smartphone per presentarsi al voto senza la tessera cartacea.

Il punto, però, non è soltanto tecnico. Prima servono i decreti attuativi, chiamati a stabilire valore legale, controlli, gestione dei dati e procedure per i Comuni. Secondo quanto emerso finora, il Governo punta ad approvarli entro la fine dell’anno o, al massimo, entro febbraio 2027. Tempi stretti, perché dopo le norme dovranno arrivare istruzioni pratiche, aggiornamenti dei sistemi e formazione per chi lavorerà nei seggi.

Il progetto rientra nello sviluppo di IT-Wallet, il portafoglio digitale già presente nell’app IO e pensato per raccogliere documenti personali in formato elettronico. Dopo patente, tessera sanitaria e carta europea della disabilità, l’obiettivo è aggiungere altri certificati e attestazioni utili nei rapporti con la pubblica amministrazione. La tessera elettorale digitale, però, è un passaggio più delicato di altri: riguarda un diritto costituzionale e non può lasciare spazio a dubbi o errori.

Al seggio con lo smartphone: come sarà verificata la tessera

Secondo lo schema allo studio, l’elettore dovrebbe aprire l’app IO, entrare in IT-Wallet e mostrare agli scrutatori la propria tessera elettorale digitale. Il personale del seggio dovrà verificarla con strumenti dedicati, attraverso una scansione o la lettura del codice collegato al documento, prima di consegnare la scheda. Da quel momento, il voto seguirà il percorso ordinario.

Smartphone e tessera cartacea sul tavolo mentre un lettore viene appoggiato, simbolo della futura verifica della tessera elettorale digitale.

È qui che si gioca la parte più complicata. Non basta caricare un documento nell’app: bisogna preparare tutto il sistema di controllo. I seggi dovranno avere dispositivi o procedure compatibili, i registri elettorali dovranno dialogare con le piattaforme pubbliche e ogni passaggio dovrà lasciare una traccia amministrativa, senza mostrare dati inutili. Serve sicurezza, certo. Ma serve anche rapidità: la verifica non potrà allungare le file, soprattutto nelle sezioni più affollate.

Resta poi da capire cosa accadrà se lo smartphone non funziona, se manca la connessione o se l’applicazione non è disponibile al momento del voto. Per ora, dalle fonti istituzionali arriva l’idea di una transizione graduale. In concreto, se il sistema digitale non sarà pronto o se in un seggio non ci saranno le condizioni per usarlo, l’elettore dovrà presentare la tessera elettorale cartacea, come avviene oggi.

Elezioni 2027, il possibile primo test della tessera digitale

Una data ufficiale ancora non c’è. Il primo banco di prova realistico, però, potrebbe essere quello delle elezioni amministrative 2027. L’ipotesi circola perché permetterebbe di testare la tessera elettorale digitale su un numero ampio di elettori, ma senza partire subito da una consultazione nazionale come le Politiche o un referendum. Una partenza più controllata, insomma, prima di un uso più esteso.

Il calendario dipenderà dai decreti, dai test tecnici e dal coordinamento con il ministero dell’Interno, che ha un ruolo centrale nell’organizzazione delle elezioni. Nei Comuni, poi, ci sarà da fare un lavoro molto concreto: aggiornare le anagrafi elettorali, preparare le postazioni, informare presidenti di seggio e scrutatori. “Non possiamo permetterci incertezze il giorno del voto”, ha confidato un amministratore locale seguendo il confronto sul tema. Una frase semplice, ma centra il problema.

Va chiarito un punto: voto digitale non significa votare online. La novità riguarda il documento con cui l’elettore dimostra di essere iscritto nelle liste e di avere diritto alla scheda. L’espressione può trarre in inganno, e infatti il Governo parla di digitalizzazione della tessera elettorale, non di voto da remoto. Cabina, scheda e scrutinio restano quelli previsti dalle regole attuali.

La tessera cartacea resterà valida: perché non sparirà subito

Anche dopo l’arrivo nell’app IO, la tessera elettorale cartacea resterà valida. È la stessa strada già seguita per altri documenti inseriti in IT-Wallet: il formato digitale si affianca a quello fisico, non lo sostituisce. Una scelta obbligata, perché non tutti i cittadini hanno uno smartphone, una connessione stabile o dimestichezza con i servizi digitali della pubblica amministrazione.

Il doppio canale servirà anche a evitare esclusioni. Chi vorrà continuare a presentarsi al seggio con la tessera tradizionale potrà farlo, almeno nella fase indicata finora dalle istituzioni. Per molti elettori anziani, o per chi vive in zone dove i servizi digitali sono meno accessibili, la carta resterà lo strumento più semplice e immediato. Nessuna corsa forzata, dunque.

Intanto IT-Wallet dovrebbe accogliere altri documenti, dall’ISEE ai certificati di residenza, dai titoli di studio alle deleghe registrate sulle piattaforme pubbliche. La tessera elettorale digitale, però, avrà un peso diverso: porterà la digitalizzazione dentro uno dei momenti più sensibili della vita democratica. Per questo, se il debutto arriverà nel 2027, sarà seguito con grande attenzione da Comuni, ministeri e cittadini.