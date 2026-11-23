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Il 20 novembre 2026 segna una data importante per gli automobilisti italiani: il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha concesso l’approvazione provvisoria al sistema Tesla Assisted Driving, aprendo ufficialmente la strada all’uso del tesla assisted driving italia su strade pubbliche. L’annuncio è arrivato direttamente dal vicepremier e ministro dei Trasporti Matteo Salvini, che ha comunicato la decisione tramite un post su X, segnando un passaggio normativo che molti utenti Tesla nel nostro Paese attendevano da tempo.

Cos’è Tesla Assisted Driving e perché non è guida autonoma completa

Prima di tutto, è fondamentale chiarire un equivoco che circola spesso online. Tesla Assisted Driving — abbreviato TAD — è il nome ufficiale che Tesla utilizza in Europa per quello che negli Stati Uniti viene chiamato Full Self-Driving (Supervised). Il nome europeo non è casuale: riflette con più precisione la natura reale del sistema.

Il TAD è classificato come sistema di livello 2 di assistenza alla guida. Questo significa che il veicolo è in grado di sterzare autonomamente, frenare, accelerare, gestire gli incroci e cambiare corsia in modo automatizzato. Tuttavia, il conducente deve sempre mantenere la supervisione attiva e resta pienamente responsabile di qualsiasi situazione che si verifichi durante la marcia. Non si tratta, quindi, di un sistema che permette di distrarsi, leggere o guardare il telefono: le mani devono restare pronte a intervenire sul volante in qualsiasi momento.

Confondere il livello 2 con una guida autonoma di livello 3 o superiore sarebbe un errore potenzialmente pericoloso. A livello 3, il conducente potrebbe legalmente distogliere l’attenzione in determinate condizioni; con il TAD, questo non è consentito né tecnicamente né legalmente.

L’Italia dodicesima in Europa ad approvare il tesla assisted driving

Con questa approvazione, l’Italia diventa il dodicesimo Paese europeo ad autorizzare Tesla Assisted Driving — e, soprattutto, il primo grande mercato dell’Unione Europea a farlo. Si tratta di un primato significativo, considerando il peso dell’Italia nel panorama automobilistico continentale.

Prima dell’Italia, avevano già dato il via libera Paesi come Paesi Bassi, Estonia, Belgio, Lituania, Slovacchia, Danimarca e Finlandia. Mercati di peso come Germania e Francia, invece, restano ancora tra i Paesi europei che non hanno ancora autorizzato il sistema. Questo rende la mossa italiana ancora più rilevante sul piano politico e industriale.

A livello comunitario, il comitato europeo deputato a valutare un riconoscimento valido per l’intero blocco UE non è atteso a votare prima di dicembre, il che significa che per ora ogni Paese si muove in modo autonomo, con le proprie procedure di approvazione nazionali.

Cosa cambia per chi possiede già una Tesla in Italia

L’approvazione provvisoria del MIT è una notizia concreta, ma è importante non anticipare i tempi. Al momento, non esiste ancora una data precisa di rollout per gli utenti italiani. L’autorizzazione normativa è il primo passo necessario, ma Tesla dovrà ancora definire le modalità operative di attivazione del servizio nel nostro Paese.

Allo stato attuale, le fonti verificate non forniscono dettagli su quali modelli Tesla specifici saranno compatibili con il TAD in Italia, né sulle eventuali condizioni di abbonamento o pricing per il mercato italiano. È prudente attendere comunicazioni ufficiali da parte di Tesla prima di fare valutazioni su questi aspetti.

Quello che è certo, invece, riguarda il quadro di responsabilità: chi userà il sistema dovrà farlo nella piena consapevolezza che la responsabilità legale rimane sempre in capo al conducente. Il TAD è uno strumento di assistenza avanzata, non un sostituto dell’attenzione umana.

Il contesto normativo europeo e i prossimi passi

L’approvazione italiana arriva in un momento di forte fermento regolatorio in Europa sul tema della guida assistita e autonoma. Il fatto che Germania e Francia — due dei mercati automobilistici più grandi del continente — non abbiano ancora dato il via libera al TAD suggerisce che le discussioni normative a livello UE sono ancora in corso e tutt’altro che concluse.

Il voto del comitato europeo, atteso non prima di dicembre, sarà determinante per capire se e quando il tesla assisted driving in italia potrà essere inquadrato in un contesto normativo armonizzato a livello comunitario. Un’approvazione bloc-wide semplificherebbe enormemente la situazione, eliminando le asimmetrie tra Paesi che oggi rendono complessa la gestione del sistema per un costruttore che opera su scala continentale.

Per approfondire i dettagli tecnici e normativi dell’approvazione, puoi consultare la copertura originale di Electrek, che riporta i dettagli dell’annuncio del MIT.

Il consiglio pratico, per ora, è semplice: se possiedi una Tesla e aspetti questa funzione, tieni d’occhio l’app Tesla e i canali ufficiali del marchio per aggiornamenti sulla disponibilità effettiva in Italia. L’approvazione normativa è arrivata, ma tra il via libera ministeriale e l’attivazione concreta sul tuo veicolo ci sono ancora passaggi da completare — e vale la pena aspettare informazioni ufficiali piuttosto che affidarsi a voci di corridoio.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.