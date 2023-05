Televisore Sharp da 32 pollici a MENO DI 200 EURO: offerta LIMITATISSIMA

Finalmente potrai trasformare il salotto di casa in una piccola sala cinematografica con questa smart tv di ultima generazione eccezionale! Parliamo del televisore Sharp Aquos 32FG6EA, oggi dipsonibile su Amazon a soli 189€, con uno sconto del 24%.

La spedizione è gratuita ed è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Una promozione così conveniente non si era mai vista, ma sono a disposizione gli ultimi articoli in sconto: corri su Amazon e fai il tuo ordine subito!

Porta il cinema a casa tua con il Televisore Sharp Aquos da 32 pollici

Il televisore Sharp Aquos 32FG6EA è la smart tv che sognavi da sempre per trasformare il salotto di casa in una piccola sala cinematografica.

Il dispositivo ha uno schermo Full HD da 32 pollici con una risoluzione di 1920 x 1080 pixel, che garantisce un’immagine nitida e dettagliata. Inoltre, il televisore è dotato di un processore Quad Core e di una memoria RAM da 1,5 GB, che garantiscono una riproduzione fluida dei contenuti.

Il televisore Sharp Aquos 32FG6EA dispone inoltre di molte funzionalità avanzate. Il dispositivo è dotato di un tuner DVB-T2/C/S2, che lo rende compatibile con molti canali televisivi. In più ha una porta USB 2.0, che ti permette di riprodurre i tuoi file multimediali preferiti direttamente dalla tua chiavetta USB.

Questa smart tv è anche molto facile da usare. Il dispositivo viene fornito con un telecomando intuitivo che ti permette di navigare tra i canali televisivi e di accedere a tutte le funzionalità avanzate del televisore. Inoltre, il televisore è dotato di molte opzioni di connettività, tra cui Wi-Fi, Bluetooth e HDMI, che lo rendono facile da collegare ad altri dispositivi.

Ad oggi il televisore Sharp Aquos 32FG6EA è dipsonibile su Amazon a soli 189€, con uno sconto del 24%. La spedizione è gratuita ed è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili. Approfittane subito, la promozione è limitatissima!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.