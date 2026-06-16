Telepass nei negozi TIM e Kena: cashback fino a 200 euro su pedaggi e carburante per chi viaggia quest'estate

Nei punti vendita TIM e nel secondo brand Kena sono state rinnovate le promozioni dedicate ai servizi Telepass, frutto della partnership avviata a dicembre 2025 che ha trasformato i negozi abilitati in veri e propri Telepass Point. La novità più vistosa, in vigore dal 4 giugno 2026, è un cashback fino a 200 euro: secondo quanto riportato, fino a 50 euro sui pedaggi autostradali e fino a 150 euro su carburante o ricariche elettriche presso i partner convenzionati, tra cui le stazioni Enilive.

L’offerta si rivolge ai clienti privati e si attiva sottoscrivendo il servizio in negozio e inserendo poi il codice promozionale dedicato nell’app Telepass entro i termini previsti. Rispetto alla precedente promo, che arrivava fino a 100 euro di solo cashback carburante, l’importo massimo raddoppia grazie alla doppia componente su pedaggi e rifornimenti. Cambia in parallelo anche l’opzione aggiuntiva Twin, che ora offre i primi tre mesi gratuiti invece dei dodici precedenti.

Telepass fino a 200 euro: come averli

Per orientarsi conviene distinguere i diversi profili. Chi non ha avuto un servizio Telepass attivo negli ultimi trenta giorni rientra tra i nuovi clienti e accede alle condizioni più vantaggiose: la formula in abbonamento prevede sei mesi gratuiti, ma con un bundle abbinato all’Assistenza Stradale resta possibile arrivare a dodici mesi senza canone. Per chi viaggia all’estero c’è il Telepass Europeo, la cui attivazione gratuita nei negozi è però valida solo fino al 30 giugno 2026: dal 1° luglio scatterà un costo una tantum scontato a 5 euro.

Le tempistiche sono il dettaglio da non perdere di vista, perché si tratta di promozioni a scadenza. Le offerte Telepass nei negozi TIM e Kena risultano attivabili fino al 9 settembre 2026, salvo cambiamenti, mentre le proposte integrate riservate ai clienti mobile TIM, come lo sconto di 60 euro sui principali smartphone acquistabili a rate con il finanziamento TIMFin e l’opzione dati 200 Giga Telepass Edition, sono state prorogate fino al 9 luglio 2026.

Per chi macina chilometri in estate, il conto è semplice da fare: tra ferie, weekend fuori porta e trasferte, la somma di pedaggi e rifornimenti raggiunge in fretta cifre in cui un cashback ben sfruttato incide davvero. Vale però la regola di sempre, cioè leggere con attenzione condizioni, tetti mensili di rimborso e durata delle promozioni, perché ogni formula ha i suoi vincoli e i suoi importi massimi distribuiti nel tempo.

Il consiglio pratico è verificare in negozio quale combinazione conviene in base alle proprie abitudini di viaggio, distinguendo chi usa l’auto soprattutto in Italia da chi varca spesso il confine, e controllare i requisiti per i nuovi clienti prima di attivare. Trattandosi di offerte che cambiano con una certa frequenza, la cosa migliore è informarsi sulle condizioni aggiornate al momento della sottoscrizione.