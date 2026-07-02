Telepass gratis, questa volta gli utenti possono fare centro senza impegno: il regalo dell'estate

Chi possiede una SIM TIM o Kena può aderire in questi giorni a una nuova promozione Telepass attivabile direttamente dall’app, con codici dedicati che regalano dodici mesi gratuiti di Telepass Sempre e, novità rispetto alle edizioni precedenti, un cashback che può arrivare fino a 200 euro complessivi tra pedaggi, carburante e ricariche elettriche.

L’iniziativa nasce dalla partnership tra Telepass e i due operatori telefonici. Le offerte nei negozi fisici TIM e Kena sono state rinnovate il 4 giugno 2026, mentre dal 17 giugno è tornata disponibile anche la versione online riservata a chi è già cliente, chiamata “Promo Estate 2026 – canali digitali partner TLP”. Prende il posto dell’operazione primaverile, attiva dal 1° aprile al 3 giugno, che offriva un cashback più contenuto, fino a 100 euro sui soli rifornimenti Enilive. La finestra per aderire alla nuova promozione resta aperta fino al 6 luglio 2026, salvo proroghe.

Telepass gratis: come averlo

La promozione è riservata ai nuovi clienti Telepass, cioè a chi non ha avuto un servizio attivo negli ultimi 30 giorni. Per ottenere lo sconto occorre inserire nell’app il codice fornito dal proprio operatore: KENA200 per i clienti Kena, TIM200 per quelli TIM, quest’ultimo richiedibile tramite l’app MyTIM o TIM Star.

La procedura di attivazione richiede di scaricare l’app Telepass, selezionare “Diventa cliente”, scegliere l’offerta Telepass Sempre, inserire i propri dati e la targa del veicolo, caricare un documento d’identità valido e l’IBAN: attenzione, perché il titolare del contratto deve coincidere con l’intestatario o cointestatario dell’IBAN, altrimenti la domiciliazione bancaria non va a buon fine. Il codice promozionale va inserito prima di chiudere l’ordine, comunque entro 15 giorni dalla sottoscrizione.

Il pacchetto include dodici mesi gratuiti di canone per Telepass Sempre, oltre ad altrettanti mesi gratuiti per Telepass Family e per i Servizi di Mobilità, poi rinnovabili a 4,90 euro al mese: dentro ci sono autostrada, Strisce Blu, Area C di Milano, parcheggi convenzionati, vignette elettroniche, traghetto per Messina, carburante, ricarica elettrica, bollo, revisione, PagoPA, mezzi pubblici e skipass. Anche l’Assistenza Stradale parte con dodici mesi gratuiti invece dei consueti sei, sempre grazie alla promo dedicata a TIM e Kena.

Il vero incentivo resta però il cashback: fino a 50 euro nei dieci mesi successivi all’attivazione sui pedaggi autostradali, con un tetto di 5 euro al mese, e fino a 150 euro nei quindici mesi seguenti su carburante e ricariche elettriche, con un massimo di 10 euro al mese per ogni rifornimento sopra i 30 euro o ricarica sopra i 10 euro presso stazioni convenzionate.