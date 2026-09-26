Telemarketing aggressivo, arriva il trucco del silenzio che ti salva dai problemi

Nelle ultime settimane è tornato a circolare un accorgimento semplice: rispondere e restare in silenzio per qualche secondo. In diversi casi, la linea cade prima ancora che parta il contatto con un operatore. Non è un metodo infallibile, e non è nemmeno nuovo. Ma ha una sua logica, legata al modo in cui lavorano i centralini digitali e i software usati da molti call center. In certe situazioni, può funzionare.

Dietro molte telefonate di telemarketing non c’è subito una persona con le cuffie. Spesso c’è un dialer automatico, cioè un programma che compone numeri uno dopo l’altro e passa la chiamata a un operatore solo quando capisce che qualcuno ha risposto. Il sistema, usato da diversi call center per risparmiare tempo e ridurre le attese, prova a distinguere una voce umana da una segreteria, da un fax o da una linea inattiva. Ha pochi secondi per farlo. Se considera il contatto “buono”, lo gira all’addetto alla vendita.

Il meccanismo si basa su segnali semplici: quanto dura la risposta, se ci sono rumori di fondo, se nei primi istanti viene pronunciata una parola. Il classico “pronto?” basta spesso a dare al software l’indizio che cercava. A quel punto la chiamata viene agganciata, il numero compare sul terminale dell’operatore e parte la proposta commerciale, quasi sempre seguendo un copione già scritto. “Il sistema deve ridurre i tempi morti”, ha spiegato in passato un consulente del settore contact center, descrivendo una pratica comune soprattutto nelle campagne con grandi volumi di chiamate.

Perché restare in silenzio può far cadere la chiamata

Il cosiddetto trucco del silenzio nasce proprio qui. Se l’utente risponde ma non dice nulla, il dialer automatico può non riconoscere la presenza di una persona reale e chiudere la chiamata dopo pochi secondi. In pratica: il telefono squilla, si accetta la chiamata, poi si resta zitti. Tre, quattro, cinque secondi. A volte è sufficiente.

Uno smartphone che squilla resta sul tavolo mentre la mano non lo tocca, richiamando il “trucco del silenzio” contro il telemarketing.

Senza una voce da agganciare, il software può classificare quel numero come non utile o incerto. E la chiamata cade, senza discussioni, senza spiegazioni, senza dover ascoltare l’offerta. Alcuni consumatori raccontano di aver notato questo comportamento soprattutto con numeri sconosciuti o con prefissi mobili che tornano più volte nella stessa settimana. “Ho smesso di dire pronto e spesso riattaccano loro”, ha raccontato un utente in uno dei tanti forum dedicati alle chiamate indesiderate.

Va detto però con chiarezza: non è una barriera sicura. È un piccolo accorgimento, utile soprattutto quando dall’altra parte c’è un sistema automatico che aspetta una prima risposta vocale. Se invece la telefonata è già finita nelle mani di un operatore, il silenzio può non bastare. L’addetto resta in linea, prova a richiamare l’attenzione, oppure tenta di nuovo più tardi.

I limiti del trucco: quando l’operatore resta comunque in linea

Il limite principale del silenzio contro il telemarketing è semplice: non tutti i call center usano gli stessi sistemi. Alcuni lasciano la linea aperta più a lungo. Altri passano comunque la chiamata a un operatore, anche se dall’altra parte non arriva una risposta chiara. In quei casi il silenzio non blocca nulla: qualcuno resta in ascolto, magari ripete “pronto, mi sente?”, e poi prova comunque a presentare l’offerta.

C’è anche un altro aspetto da non sottovalutare. Rispondere a una chiamata, anche senza parlare, può far capire che quel numero è attivo. Per alcune liste commerciali è un’informazione utile, perché separa le utenze raggiungibili da quelle spente o inesistenti. Secondo le indicazioni diffuse negli anni dal Garante per la protezione dei dati personali, l’uso dei numeri di telefono per scopi promozionali deve rispettare regole precise. Eppure il mercato delle chiamate aggressive resta complicato da fermare, soprattutto quando entrano in scena società estere o intermediari poco chiari.

Per questo, in caso di dubbi, molti esperti suggeriscono di non richiamare numeri sconosciuti e di evitare nei primi secondi parole come “sì”, “confermo” o qualsiasi dato personale. Non perché ogni telefonata nasconda una truffa, ma perché un po’ di prudenza aiuta. Anche un semplice “chi parla?” può servire a prendere tempo e capire se la comunicazione è davvero legittima.

Registro, blocchi e segnalazioni: le altre difese contro il telemarketing

Il Registro pubblico delle opposizioni resta lo strumento ufficiale pensato per ridurre le chiamate commerciali non richieste su fissi e cellulari. L’iscrizione è gratuita e si può fare dal sito ufficiale, al telefono o via email. Una volta registrato il numero, gli operatori che fanno promozione dovrebbero consultare le liste aggiornate e non contattare gli utenti iscritti senza un consenso valido. Nella pratica, però, molti cittadini continuano a ricevere telefonate, soprattutto da numerazioni mobili o da soggetti che si muovono fuori dai canali regolari.

Poi ci sono gli strumenti più immediati. Su Android e iPhone si possono bloccare numeri indesiderati, silenziare le chiamate da sconosciuti o segnalare come spam i contatti sospetti. Alcune app riconoscono i numeri usati più spesso dai call center grazie alle segnalazioni degli utenti. Possono essere utili, ma vanno scelte con attenzione: prima di installarle conviene controllare quali dati raccolgono e come li usano.

Resta infine la segnalazione. Se le chiamate continuano nonostante l’opposizione, l’utente può rivolgersi al Garante privacy o alle associazioni dei consumatori, conservando numero, data, ora e, quando possibile, il nome della società che ha chiamato. Il silenzio, alla fine, è solo una difesa rapida. Per limitare davvero il fastidio servono più mosse insieme: iscrizione al Registro, blocco dei numeri, attenzione ai consensi dati online. E, purtroppo, anche un po’ di pazienza.