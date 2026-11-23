Proprio per questo può raccogliere residui biologici e microrganismi in quantità elevate, a volte più di molte superfici pubbliche. Lo indicano varie analisi, tra cui un test svolto nel Regno Unito nel 2024 e uno studio pubblicato su Cureus su studenti di medicina. Il punto, avvertono gli esperti, non è creare allarmismo. È ricordare una cosa semplice: un oggetto che tocchiamo decine di volte al giorno, e che puliamo poco, merita qualche attenzione in più. Poche regole, ma applicate bene.

Nel 2024, per conto di Initial Washroom Hygiene, nel Regno Unito sono stati analizzati 50 smartphone con tamponi sulle superfici dei dispositivi. I risultati sono stati poi confrontati con precedenti rilevazioni fatte nei bagni. Il dato medio emerso sui telefoni, usando lo stesso metodo di misurazione, è risultato oltre sei volte più alto rispetto a quello registrato sui sedili dei WC. Un numero che fa effetto. Ma va letto per quello che è.

Il test, infatti, misurava l’ATP, un sistema usato per rilevare tracce biologiche e materiale organico sulle superfici. Non conta direttamente i batteri patogeni e non dimostra che ogni cellulare sia più “sporco” di un bagno pubblico. Dice però qualcosa di molto concreto: il telefono passa di continuo dalle mani ai tavoli, dalle tasche alle scrivanie, dai mezzi pubblici al comodino. E così può diventare un punto di raccolta di sporco invisibile. Spesso resta lì per giorni. A volte per settimane.

Le abitudini quotidiane che trasformano il cellulare in un ricettacolo di microbi

Il problema nasce dai gesti più normali. Prendiamo lo smartphone decine di volte al giorno, lo appoggiamo su banconi, sedili, scrivanie condivise, tavolini dei bar. Poi lo riprendiamo in mano, magari subito dopo esserci lavati. Se la superficie è contaminata, il giro ricomincia: dallo schermo alle dita, dalle dita al viso, alla bocca, agli occhi.

Pulizia dello smartphone con panno in microfibra e salvietta disinfettante, un gesto utile per ridurre lo sporco invisibile sul telefono.

Tra le abitudini più discusse c’è l’uso del cellulare in bagno, molto diffuso e spesso minimizzato. “Lo porto solo per leggere due messaggi”, si dice. Ma basta quel gesto per esporre il dispositivo a un ambiente dove possono circolare microrganismi provenienti da superfici diverse. Lo stesso vale quando si usa il telefono mentre si mangia. E poi c’è la cover, la grande dimenticata: resta in mano più dello schermo, trattiene sporco e unto, ma molti non la puliscono mai.

Una ricerca pubblicata nel 2024 sulla rivista scientifica Cureus, condotta su 103 studenti di medicina, ha trovato batteri su tutti gli smartphone analizzati. Solo il 23% dei partecipanti dichiarava di disinfettare regolarmente il proprio dispositivo. Il campione, va detto, era particolare: studenti che frequentavano reparti ospedalieri. Non è quindi una fotografia automatica della popolazione generale. Però aiuta a capire quanto facilmente un telefono possa diventare un veicolo indiretto di contaminazione.

Dai batteri della pelle a quelli intestinali: cosa può finire sullo schermo

Sulle superfici degli smartphone possono finire batteri normalmente presenti sulla pelle, come Staphylococcus epidermidis. Nella maggior parte dei casi non crea problemi, ma può comportarsi da opportunista nelle persone fragili o in situazioni particolari. In diversi studi è stato trovato anche Staphylococcus aureus, presente su cute e mucose e legato, in alcuni ceppi, a infezioni.

Altri microrganismi possono arrivare dall’intestino o dall’ambiente. È il caso di Escherichia coli, batterio comune nell’intestino umano ma capace, in alcune varianti, di causare disturbi gastrointestinali. Oppure di Klebsiella, un genere che comprende specie importanti soprattutto negli ospedali. La presenza di questi batteri sul telefono, però, non significa automaticamente infezione. Il rischio dipende dalla quantità, dal tipo di microrganismo, dalle condizioni della persona e dal modo in cui avviene il contatto.

Il passaggio più probabile è la trasmissione indiretta. Si tocca il display e poi ci si sfiora il viso. Oppure si risponde a una chiamata dopo aver appoggiato il telefono su una superficie condivisa. Movimenti piccoli, quasi automatici. Proprio per questo contano.

Pulizia sicura: cosa usare, cosa evitare e ogni quanto farla

Pulire lo smartphone non vuol dire passarlo con candeggina, detergenti per vetri o prodotti aggressivi. Anzi, così si rischia di rovinare rivestimenti, guarnizioni e componenti. Le indicazioni ufficiali di Apple, per esempio, prevedono per le superfici esterne degli iPhone l’uso delicato di salviette con alcol isopropilico al 70% oppure alcol etilico al 75%. Da evitare candeggina, acqua ossigenata e liquidi spruzzati direttamente nelle aperture. Prima di pulirlo, il dispositivo va spento e scollegato dai cavi.

La regola di base è semplice: usare un panno morbido in microfibra, appena inumidito se serve, senza far entrare liquidi in porte, altoparlanti o fessure. Non va pulito solo il display: anche il retro conta. E la cover andrebbe tolta regolarmente e lavata o igienizzata seguendo le istruzioni del produttore, perché spesso trattiene polvere, unto e residui più dello stesso telefono.

Non esiste una frequenza valida per tutti. Chi usa il telefono fuori casa, sui mezzi pubblici, durante i pasti o in spazi condivisi dovrebbe inserirne la pulizia nella routine, senza aspettare che lo schermo sembri sporco. Lavarsi spesso le mani resta fondamentale, ma serve a poco se subito dopo si riprende in mano un dispositivo contaminato. Il consiglio pratico è questo: trattare lo smartphone come un oggetto personale ad alto contatto. Perché lo è.