Telecamere nascoste in hotel o B&B: puoi trovarle subito grazie allo smartphone

Non serve entrare con l’ansia o sospettare di tutto. Serve piuttosto fare un controllo rapido, soprattutto in camera da letto e in bagno, dove una ripresa non autorizzata sarebbe una grave violazione della privacy.

Appena entrati in una camera d’albergo o in una casa affittata su Airbnb, meglio prendersi qualche minuto e guardarsi attorno con calma. Una presa USB puntata verso il letto, un rilevatore di fumo in una posizione strana, una sveglia digitale rivolta verso il bagno, un soprammobile piazzato dove non ci si aspetterebbe: sono dettagli che possono meritare un controllo in più.

Le telecamere nascoste di oggi sono piccole, costano poco e possono essere infilate in oggetti comuni: caricabatterie, lampade da comodino, cornici, purificatori d’aria, sensori, persino finte viti. Naturalmente non ogni forellino nasconde una lente. Ma se un oggetto ha una piccola apertura e guarda proprio verso una zona privata, come il letto o la doccia, conviene fermarsi e verificare.

Gli esperti di sicurezza digitale suggeriscono di partire dalle aree più delicate: camera da letto, bagno, spogliatoio, zone vicino agli specchi. In un appartamento turistico vale la pena dare un’occhiata anche a mensole alte, prese multiple e dispositivi “smart” lasciati dal proprietario. Il solo controllo visivo non dà certezze. Però aiuta a capire dove concentrarsi.

Fotocamera, zoom e torcia: fori, riflessi e lenti da cercare

La fotocamera dello smartphone può essere un primo alleato. Se si nota un foro sospetto, si può avvicinare l’iPhone o il telefono Android, usare lo zoom e scattare una foto, poi ingrandirla subito sullo schermo. Alcuni modelli hanno anche la modalità macro, utile per vedere dettagli molto piccoli senza toccare nulla.

Controllo rapido in hotel o Airbnb: la torcia dello smartphone illumina un caricatore USB sospetto vicino al letto.

C’è poi il metodo dei riflessi. Si spengono le luci, si chiudono tende o persiane e si accende la torcia del telefono, tenendola vicino al punto da controllare. Muovendo lentamente lo smartphone, una lente può rimandare un piccolo bagliore: un puntino lucido che compare e sparisce. Non è una prova certa, ma è un segnale da non liquidare.

Il controllo riesce meglio se fatto da più angolazioni, senza fretta. Una lente nascosta dietro un foro minuscolo può riflettere poco. Al contrario, plastica e metallo possono creare falsi allarmi. Per questo, se qualcosa non convince, meglio non smontare nulla da soli. Si fanno foto o video e si avvisa la reception, il gestore o la piattaforma di prenotazione.

Infrarossi, Wi-Fi e Bluetooth: cosa può fare davvero lo smartphone

Alcune microcamere usano la luce a infrarossi per registrare al buio. L’occhio umano non la vede, ma alcune fotocamere degli smartphone riescono a mostrarla come piccoli punti luminosi sullo schermo. Basta spegnere la luce e inquadrare, con l’app fotocamera aperta, sveglie, sensori, caricabatterie o altri dispositivi rivolti verso la stanza.

Qui però c’è un limite. Non tutti gli iPhone e Android rilevano bene l’infrarosso, e alcune camere filtrano o schermano quel tipo di luce. Quindi, se non si vedono puntini luminosi, non vuol dire che l’ambiente sia sicuro al cento per cento. È solo un controllo in più, non una garanzia.

Sul fronte della rete, app come Fing possono mostrare i dispositivi collegati allo stesso Wi-Fi: smartphone, televisori, speaker, videocamere, router secondari. Se compare un nome sospetto, magari legato a una camera o a un marchio sconosciuto, vale la pena approfondire. Ma anche qui serve prudenza: in un hotel possono esserci decine di dispositivi connessi, e una telecamera potrebbe salvare i video su una memoria interna o usare un’altra rete.

Lo stesso discorso vale per Bluetooth e hotspot Wi-Fi. Dalle impostazioni del telefono, o con app come nRF Connect, si possono vedere i segnali nelle vicinanze. In un condominio, però, l’elenco può riempirsi facilmente di dispositivi dei vicini. Il telefono aiuta, ma non sostituisce un controllo tecnico fatto da professionisti.

Regole Airbnb, casi negli hotel e cosa fare se si trova una telecamera

Dal 30 aprile 2024 Airbnb vieta le telecamere interne negli alloggi presenti sulla piattaforma, anche se dichiarate per controllare aree comuni. Restano possibili, secondo le regole della società, alcuni dispositivi esterni o sensori specifici, purché siano indicati nell’annuncio e non puntino verso spazi privati. Altre piattaforme possono seguire regole diverse, quindi è meglio leggere le condizioni prima di prenotare.

Il problema non riguarda solo gli affitti brevi. Negli ultimi anni diversi media internazionali, tra cui la BBC, hanno raccontato casi di telecamere trovate in stanze d’albergo, anche con video poi finiti online. Non ci sono dati solidi per dire quanto il fenomeno sia diffuso. E alcuni sondaggi citati nel settore vanno presi con cautela: raccolgono racconti e segnalazioni, non controlli stanza per stanza.

Se si trova una telecamera nascosta, la prima regola è non toccarla e non manometterla. Meglio fotografarla, registrare un breve video, segnare ora e luogo, poi contattare subito il gestore, la reception o l’assistenza della piattaforma. Nei casi più gravi, soprattutto se il dispositivo è in bagno o in camera da letto, è opportuno rivolgersi alle forze dell’ordine.

Un controllo all’arrivo non deve trasformare il viaggio in una caccia ai fantasmi. Ma dedicare cinque minuti alla sicurezza della propria privacy, usando strumenti che abbiamo già in tasca, è una precauzione sensata. Soprattutto quando si dorme in un posto che, per qualche giorno, dovrebbe sembrare casa.