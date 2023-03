Include Audio bidirezionale, visione notturna, compatibilità con Alexa, rilevamento umano tramite Intelligenza Artificiale e molte altre funzioni. È probabilmente una delle telecamere Wi-Fi Full HD più evolute del mercato eppure costa niente. Acquistala ora su Amazon a soli 28,99€ invece di 49,99€.

La videocamera ha una funzione che rende il monitoraggio della tua casa semplice ed intuitivo. Il wifi di sorveglianza della telecamera Netvue mostra video live super chiari e fluidi e può registrare al meglio in qualsiasi situazione. (Ricordiamo però che funziona solo con reti Wi-Fi a 2,4 GHz).

Se sei un amante della tecnologia, allora questo prodotto di Netvue non ti deluderà; anche perchè è compatibile con Alexa! È disponibile anche la comunicazione audio a 2 vie, utilizzando il microfono, l’altoparlante e la tecnologia di cancellazione del rumore integrati. Bisogna ricordare perà che la funzione di conversazione bidirezionale non è disponibile tramite Alexa.

La maggior parte degli utenti che hanno acquistato questo prodotto usa questa fotocamera per tenere d’occhio la propria casa, specialmente durante la notte!

Questo perchè la videocamera ha una visione notturna, un obiettivo grandangolare rinforzato a 100° con una copertura completa a 360° e una funzione di zoom digitale per ingrandire il video e visualizzare i dettagli in modo più chiaro.

Inoltre, i LED a infrarossi riescono a guardare in un ambiente buio fino a 20 metri, offrendoti immagini e video molto fluidi e chiari per tutta la notte. La parte migliore? Con questa videocamera per interni, stai certo che tutte le notifiche che ricevi sono avvisi in tempo reale.

La telecamera di sicurezza wireless Netvue è in grado di rilevare oggetti in movimento! Ora, con la funzione di rilevamento umano intelligente AI, puoi sapere se l’avviso è per il bambino, non per altre cose intorno. Questo algoritmo avanzato opzionale è in grado di riconoscere il movimento umano da altri movimenti (all’interno delle zone di rilevamento del movimento), eliminando fastidiosi falsi allarmi attivati da insetti volanti, animali domestici e luci.

Inoltre, la fotocamera dispone di un’area di tracciamento opzionale, in cui è possibile oscurarne altre per concentrarsi su aree specifiche. Inoltre, il rilevamento intelligente del movimento offre sensibilità al movimento e tempo di registrazione regolabili. Approfitta ora dello sconto del 42% e acquista questo prodotto su Amazon, e se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.