Telecamera WI-FI da esterno: solo 34€ grazie ai super sconti AMAZON!

La sicurezza della tua casa e della tua famiglia è una priorità assoluta, e con la Telecamera Wi-Fi Esterno, puoi ottenere una tranquillità completa. Questa telecamera di sicurezza è ora disponibile su Amazon a soli 34,99€, con uno sconto del 7%, a cui puoi aggiungere un ulteriore sconto di 5€ grazie al coupon disponibile. Non lasciarti sfuggire questa incredibile offerta per migliorare la sicurezza della tua casa!

Scopri le caratteristiche della telecamera Wi-Fi

Risoluzione Full HD: Questa telecamera registra video in Full HD a 1080p , garantendo che ogni dettaglio sia nitido e chiaro. Potrai vedere chiaramente ciò che accade intorno alla tua casa.

Visione Notturna: Dotata di LED infrarossi, la telecamera offre una visione notturna fino a 20 metri di distanza. Questo significa che potrai monitorare la tua casa anche al buio.

Angolo di Visione Ampio: Con un angolo di visione di 110 gradi , questa telecamera copre un’ampia area, permettendoti di monitorare una porzione significativa del tuo spazio esterno.

Rilevamento di Movimento: La telecamera è dotata di una funzione di rilevamento di movimento che invia notifiche istantanee al tuo smartphone quando viene rilevato un movimento sospetto.

Comunicazione Bidirezionale: Grazie all'audio bidirezionale, puoi ascoltare e parlare attraverso la telecamera usando il tuo smartphone. Questo è ideale per comunicare con i visitatori o dissuadere i potenziali intrusi.

Archiviazione Locale e Cloud: Puoi registrare i video localmente su una scheda microSD o caricarli su un servizio cloud per la conservazione a lungo termine.

Installazione Semplice: La telecamera è facile da installare e può essere collegata al tuo router Wi-Fi. L'applicazione mobile ti guiderà attraverso il processo di configurazione.

Agisci ora per proteggere ciò che conta di più per te. Non lasciarti sfuggire questa occasione di migliorare la sicurezza della tua casa a un prezzo così conveniente!

