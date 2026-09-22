Tecnologia aliena nella polvere lunare, non è un film ma l'ultima scoperta dei ricercatori

Non perché sulla Luna siano stati trovati frammenti extraterrestri, va detto subito, ma per capire se la regolite possa aver conservato, in miliardi di anni, tracce artificiali arrivate dallo spazio interstellare. L’ipotesi, presentata in uno studio diffuso come preprint e ancora in fase di revisione scientifica, resta prudente. Il metodo, però, è ambizioso: passare al setaccio minuscoli granelli lunari e cercare anomalie chimiche, isotopiche o strutturali difficili da spiegare con cause naturali.

La prima cosa da chiarire è semplice: sulla Luna non è stato trovato alcun pezzo di tecnologia aliena. Il lavoro legato al SETI Institute propone piuttosto un modo per cercare eventuali tracce artificiali nella regolite lunare, lo strato di polvere e detriti che copre la superficie del nostro satellite. Pinault e i colleghi partono da una domanda concreta: se una civiltà tecnologica, da qualche parte nella Via Lattea, producesse sonde, veicoli o strutture spaziali, alcuni residui potrebbero disperdersi nello spazio interstellare?

E una piccola parte di quei frammenti potrebbe poi arrivare su corpi senza atmosfera, come la Luna? Lo studio non dà risposte definitive. Indica, semmai, una strada per cercarle con metodo, senza salti in avanti. Gli autori parlano di particelle microscopiche, non di oggetti visibili a occhio nudo. Anche non trovare nulla, spiegano in sostanza, avrebbe un peso: servirebbe a fissare limiti statistici alla presenza di tecnofirme extraterrestri. Poco, per chi si aspetta rottami di astronavi. Molto, per chi lavora sui dati.

Perché la Luna può conservare particelle interstellari per miliardi di anni

La Luna è un luogo speciale per questo tipo di ricerca. A differenza della Terra non ha oceani, piogge, vento, vegetazione o una tettonica capace di rimescolare di continuo la superficie. Per questo la sua regolite può comportarsi come un archivio materiale di ciò che è caduto dallo spazio in tempi lunghissimi. Sulla Terra, un granello arrivato centinaia di milioni di anni fa sarebbe stato quasi certamente trasformato, sepolto, eroso o inglobato nei processi geologici. Sulla superficie lunare, invece, il materiale si accumula lentamente.

Analisi al microscopio di regolite lunare in laboratorio, alla ricerca di particelle anomale nella polvere.

Viene colpito da micrometeoriti e radiazioni, certo, ma senza il ciclo dell’acqua e senza l’attività geologica terrestre. È qui che l’idea prende forza: non cercare nel presente, ma in una memoria minerale vecchia circa quattro miliardi di anni. Questo, però, non significa che la Luna sia un archivio ordinato. Nella polvere lunare ci sono frammenti di meteoriti, minerali rari, vetri da impatto e anche residui delle missioni umane, dalle sonde ai moduli atterrati nel Novecento. Separare un eventuale segnale artificiale da questo fondo complicato, avvertono gli studiosi, sarebbe la parte più difficile.

Dalle particelle di Arkhipov ai frammenti tecnologici: l’ipotesi dei detriti extraterrestri

Nel lavoro si parla anche delle particelle di Arkhipov, espressione usata per indicare ipotetici microframmenti di origine tecnologica dispersi nello spazio. L’idea è questa: manufatti costruiti da civiltà avanzate potrebbero, con il tempo, degradarsi, rompersi, vaporizzarsi in parte o produrre detriti minuscoli, fino a dimensioni inferiori al micrometro.

Secondo le simulazioni discusse dagli autori, granelli refrattari con un raggio attorno a 0,3 micrometri potrebbero, in certe condizioni, resistere nel mezzo interstellare per centinaia di milioni di anni. Alcuni potrebbero viaggiare per migliaia di anni luce prima di essere catturati da un pianeta, da un asteroide o, appunto, dalla Luna. È una catena lunga, fragile, piena di passaggi incerti.

Anche per questo il linguaggio dello studio resta cauto. Non si parla di prove, ma di possibilità da verificare. Una civiltà tecnologica, se esistita o se esistente altrove, produrrebbe scarti come qualunque attività industriale che conosciamo. La domanda è se quegli scarti, ridotti a microdetriti extraterrestri, possano lasciare una firma misurabile. E se noi siamo davvero in grado di riconoscerla.

Microscopi, intelligenza artificiale e isotopi: come distinguere un granello naturale da uno artificiale

Il metodo proposto prevede analisi su grandi quantità di regolite lunare, con microscopia automatizzata, strumenti ad alta risoluzione e sistemi di intelligenza artificiale addestrati a individuare particelle anomale. Ma una forma insolita, da sola, non basterebbe. Anche la natura può produrre geometrie regolari, e i minerali lo dimostrano.

Gli scienziati cercherebbero quindi combinazioni più difficili da spiegare: composizioni chimiche fuori scala, rapporti isotopici anomali, strati troppo ordinati, microcavità compatibili con processi di fabbricazione, oppure materiali che non rientrano nelle normali famiglie di meteoriti e minerali lunari. Solo l’incrocio di più indizi potrebbe giustificare nuovi controlli, magari in laboratori indipendenti.

Secondo i calcoli citati nello studio, l’analisi accurata di circa un metro cubo di regolite potrebbe già aiutare a mettere alla prova alcuni scenari sulla diffusione di civiltà tecnologiche nella Via Lattea. Se non emergesse nulla, sarebbe comunque un dato utile per restringere il campo. Se invece comparisse un’anomalia capace di resistere ai controlli, inizierebbe solo allora la parte più delicata: capire se quel granello racconta una storia naturale ancora sconosciuta, oppure qualcosa di diverso.