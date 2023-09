TCL 65" 4K HDR, UltraHD a 100 euro di sconto: imperdibile

Sei pronto a portare la tua esperienza televisiva a un livello superiore? Abbiamo qualcosa di speciale per te. Ecco una proposta da non perdere: il TV TCL 65P639, un colosso da 65” e risoluzione 4K HDR, ora disponibile su Amazon al sorprendente prezzo di 499,90€. Con uno sconto del 17%, è il momento giusto per fare un affare.

TCL 65″ 4K HDR UltraHD in offerta a 100€ di sconto su Amazon

Sprofonda nel mondo di dettagli offerto da questa meraviglia. La risoluzione 4K HDR ti garantisce colori brillanti, contrasti accesi e una chiarezza cristallina. Che tu stia guardando il tuo film preferito o esplorando mondi virtuali, ogni piccolo dettaglio sarà reso alla perfezione.

E non finisce qui! Grazie a Google TV integrato, hai tutto ciò che desideri a portata di mano. Accedi in un attimo alle tue app di streaming, naviga in rete o goditi le funzionalità di Google direttamente dalla comodità del tuo divano. Il design senza bordi ti offre un’esperienza visiva completa, facendoti dimenticare di essere davanti a uno schermo.

Sei un giocatore appassionato? La funzione Game Master è pensata proprio per te. Con tempi di risposta ridotti e un’immagine ottimizzata, i tuoi giochi non saranno mai stati così realistici. L’esperienza audio offerta dal Dolby Audio e la compatibilità con Assistente Google e Alexa arricchiscono ulteriormente l’offerta, facendo del TCL 65P639 il centro del tuo intrattenimento.

Nonostante la [Classe di efficienza energetica F], questo modello è un concentrato di tecnologia e prestazioni. Tutto ciò, con un occhio attento ai consumi. Il TCL 65P639 è l’investimento giusto per te, per dare nuova vita ai tuoi momenti di relax. Non aspettare oltre!

Afferra questa incredibile offerta ora! Porta a casa il futuro dell’intrattenimento con il TCL 65P639. Credimi, non te ne pentirai!

