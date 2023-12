Tastiera wireless Logitech in PROMO SPECIALE: solo per OGGI su Amazon

Ti presentiamo una tastiera wireless che combina design elegante, comfort di digitazione e tecnologia all’avanguardia! Si tratta della Logitech MX Keys S e ora, grazie a un’offerta imperdibile su Amazon, potete portarla a casa a soli 97,12€, beneficiando di uno sconto del 25%.

Questa è l’occasione ideale per aggiornare il vostro spazio di lavoro con una delle tastiere più apprezzate sul mercato, a un prezzo eccezionalmente vantaggioso.

Logitech MX Keys S: la tastiera wireless top di gamma

La Logitech MX Keys S si distingue per le sue specifiche tecniche di alto livello.

Dotata di tasti retroilluminati che si adattano automaticamente alle condizioni di luce e si spengono quando non in uso per risparmiare energia, questa tastiera offre un’esperienza di digitazione confortevole e intuitiva. I tasti, con la loro forma concava e il meccanismo a scissor, garantiscono una risposta rapida e precisa, rendendo la digitazione fluida e silenziosa.

Uno degli aspetti più innovativi di questa tastiera è la sua funzionalità multi-dispositivo. Grazie alla tecnologia Easy-Switch, potete collegare la MX Keys S fino a tre dispositivi contemporaneamente e passare da uno all’altro con un semplice tocco di un tasto. Che siate al lavoro su un laptop, un tablet o uno smartphone, questa tastiera si adatta perfettamente a tutte le vostre esigenze.

La connessione wireless tramite Bluetooth o il ricevitore USB Unifying offre una connettività stabile e affidabile, con una portata fino a 10 metri. Inoltre, la batteria ricaricabile con durata fino a 10 giorni con una sola carica (o fino a 5 mesi con la retroilluminazione spenta) significa che potrete lavorare a lungo senza preoccupazioni.

La Logitech MX Keys S a soli 97,12€ su Amazon, grazie ad uno sconto del 25%, è un’offerta da non perdere. Che siate professionisti, creativi o semplici appassionati di tecnologia, questa tastiera eleva il vostro spazio di lavoro, offrendo comfort, versatilità e stile. Potrete finalmente godere di un’esperienza di digitazione senza pari!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.