Da diversi anni a questa parte, Logitech è un brand di riferimento per tutta la community Apple e non a caso l’azienda ha presentato in questi giorni l’inedita gamma di prodotti “Designed for Mac”. Nell’elenco delle periferiche più recenti c’è anche la coloratissima tastiera meccanica POP Keys, che oggi più che mai conviene acquistare perché scontata del 38%. Il suo prezzo di listino è 119 euro, ma grazie alla promozione odierna la aggiungi al carrello a 73,99 euro.

A guardarla, questa tastiera meccanica di Logitech ha un aspetto retrò. Sembra ispirata alle macchine da scrivere di un tempo e per tanti utenti questo è assolutamente un punto a favore. I pulsanti sono rotondi, distanti il giusto tra loro. La digitazione – provare per credere – è davvero un piacere.

La particolarità è sul lato destro. C’è infatti una fila composta da 8 tasti emoji intercambiabili e 1 tasto menu emoji, tutti personalizzabili tramite il software Logitech (disponibile sia per macOS che per Windows).

Come da tradizione, la POP Keys è un device multidispositivo. La puoi abbinare fino a 3 dispositivi e puoi passare da un dispositivo all’altro usando i tasti Easy-Switch. Logitech non si smentisce mai. Ti ricordo è perfettamente compatibile con i Mac, essendo munita dei tasti Cmd e Opt.

Il modello in offerta è quello nella tinta Blast, caratterizzata dal mix di giallo, nero e grigio che è davvero uno spettacolo.