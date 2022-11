Se per i PC Windows c’è l’imbarazzo della scelta, lo stesso non si può dire purtroppo per i Mac. Dietro la carenza delle tastiere meccaniche c’è ovviamente una motivazione (ovvero che le macchine di Apple non sono pensate per il gaming), ma di questo ne parleremo in un’altra occasione. Ora ti voglio segnalare una periferica di Cooler Master, la SK622, una tastiera meccanica compatta e con tutti i pulsanti per interfacciarsi con macOS senza alcun compromesso. La trovi in offerta su Amazon a 69 euro grazie allo sconto già applicato del 14%.

La tastiera meccanica di Cooler Master è dotata di interruttori rossi a basso profilo (corsa di 3.2mm, azionamento di 1.2mm, 50M+ di clic) disposti in layout compatto al 60% con copritasti ergonomici (e tasti freccia) per una portabilità eccellente. Essendo la SK622 una tastiera compatta, il tastierino numerico sulla destra non è presente (ma immagino che questo non sia assolutamente un problema).

La connettività è ibrida, nel senso che puoi optare tanto per una connessione cablata via USB-C quanto per una di tipo wireless, sfruttando il Bluetooth 4.0.

Il look della tastiera è tipicamente da gaming (ah, c’è anche l’anti-ghosting), completo di una retroilluminazione RGB opzionale, ovvero non fissa e da attivare/disattivare a proprio piacimento. Attenzione però, il fatto che sia “da gaming” non significa che sia poco pratica per altre attività. Anzi, ci sono tantissime persone che preferiscono periferiche di questo tipo anche per la scrittura e, perché no, per il coding.

Concludo sottolineando il fatto che il layout della periferica è italiano (cosa non scontata) e che è compatibile, ovviamente, anche con PC Windows.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.