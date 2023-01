Tastiera Logitech K400 Wireless con Touch per TV in offerta speciale su Amazon

Se cerchi una tastiera comoda, pratica e resistente, la Logitech K400 Plus potrebbe essere la tua nuova migliore amica. Che tu debba usarla durante il lavoro o a casa, vale la pena dare un’occhiata a questo dispositivo compatto. Acquistala ora su Amazon a soli 39,90€ invece di 58,99€.

Troppo spesso ci troviamo senza un modo affidabile (e logico) per controllare i nostri dispositivi multimediali e la K400 Plus mira ad aiutare in questo semplificando l’esperienza utente complessiva. Può essere utilizzato con Windows 7 o versioni successive, inclusi Windows 10, Android 5.0 o versioni successive e Chrome OS. Ha una portata di 10 metri e non richiede una linea di vista con il ricevitore a radiofrequenza (RF).

Ci sono molte funzioni davvero utili: pcominciare, il generoso trackpad presenta i pulsanti sinistro e destro del mouse nella parte inferiore e i pulsanti per aumentare, diminuire o disattivare il volume nella parte superiore. Il trackpad consente anche i gesti, che possono essere modificati tramite il software Logitech Options che vedremo tra poco.

Passando all’estremità opposta si trova il tasto FN che serve per attivare la funzione secondaria di vari tasti. Inoltre, per semplificare al massimo la navigazione possibile, nell’angolo in alto a sinistra è presente un pulsante di clic sinistro giallo aggiuntivo che consente di utilizzare la tastiera più come un controller sovradimensionato.

Va detto che il K400 Plus è orientato in primo luogo alla multimedialità, quindi molti tasti hanno le scorciatoie configurate come funzione primaria. L’utilizzo del tasto FN li fa agire come una tipica tastiera desktop, ma la funzione predefinita può essere modificata tramite il software. Alcune delle scorciatoie più comunemente utilizzate sono l’apertura e la navigazione attraverso il browser web, il passaggio da una finestra all’altra, l’apertura del menu di scelta rapida, l’acquisizione di screenshot o persino la sospensione del sistema, oltre al solito precedente, riproduci/pausa e tasti successivi.

La parte posteriore della tastiera ha quattro cuscinetti in gomma per proteggere qualsiasi superficie su cui è posizionata e un’area rialzata verso la parte anteriore che ospita le due batterie AA incluse e il vano portaoggetti del ricevitore USB. La durata della batteria è pubblicizzata a 18 mesi basata su 2 ore di digitazione al giorno, ma può essere ulteriormente spinta utilizzando il pulsante di accensione/spegnimento che si trova lungo il bordo anteriore anziché attendere il timer di spegnimento.

Incluso con la K400 Plus c’è un minuscolo ricevitore USB che può anche essere utilizzato per abbinare più dispositivi Logitech supportati. Sono inoltre disponibili una guida rapida e la scheda informativa standard su sicurezza e garanzia. Approfitta ora dello sconto del 32% e acquistala su Amazon, e se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.

