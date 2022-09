Tastiera Logitech G815 LIGHTSYNC RGB in offerta speciale su Amazon

La tastiera meccanica da gioco Logitech G815 LIGHTSYNC RGB presenta tasti meccanici a basso profilo e un design ultrasottile. Sebbene sia molto sottile, i suoi interruttori Logitech GL Tactile offrono comunque un’esperienza di digitazione ottima. Come tastiera incentrata sul gioco, è presente l’illuminazione RGB personalizzabile, i tasti programmabili e l’accesso rapido al profilo e ai controlli multimediali. Acquistala su Amazon a soli 129,99€ invece di 199,99€.

Gli utenti possono anche sfruttare la sua porta passthrough USB per collegare il mouse o caricare il telefono senza dover raggiungere il sistema. Per sbloccare completamente il suo potenziale, gli utenti dovrebbero scaricare il software G-Hub di Logitech per modificare le impostazioni, creare macro e altro.

Le tastiere meccaniche utilizzano un diverso tipo di tecnologia di commutazione a chiave per un’esperienza di digitazione più duratura e unica. L’interruttore tattile Logitech GL ha una forza di attivazione di 50 gr. Questo può essere utile per digitare o prepararsi per un movimento durante il gioco. A differenza degli interruttori GL Clicky, questi non hanno un meccanismo di “clic” udibile, consentendo un funzionamento più silenzioso. Il rumore generato da questa tastiera proverrà dal tasto che torna al suo posto o “tocca verso l’esterno”, entrando in contatto con la piastra posteriore dopo una pressione particolarmente forte.

La G815 è costruita con alluminio e acciaio per una sensazione di solidità e una maggiore durata. Inoltre, la sua superficie metallica con boccola e i copritasti con rivestimento oleorepellente aiutano a ridurre le impronte digitali.

LIGHTSYNC RGB Lighting offre agli utenti numerose opzioni di colore e molti effetti di luce tra cui scegliere. Gli utenti possono anche sincronizzare i prodotti compatibili per un tema unificato.

Il software Logitech G Hub sblocca tutto il potenziale dei cinque tasti G di questa tastiera, dei tre tasti dei profili integrati e del tasto della modalità di gioco. Viene anche utilizzato per personalizzare le impostazioni e creare comandi macro. Una comoda porta USB passthrough ti consente di collegare o caricare i dispositivi direttamente dalla tastiera senza doverti muovere intorno al desktop.

Mentre i controlli multimediali integrati ti consentono di regolare il volume, riprodurre/mettere in pausa e saltare le tracce in modo rapido e semplice, oltre a disattivare l’audio. Approfitta ora dello sconto su Amazon del 35%, e se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.