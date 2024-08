Tastiera da gaming Corsair a membrana: feedback e precisione ad un PREZZO BASSISSIMO

Corsair è un’azienda leader nell’ambito della produzione di gadget e dispositivi da gaming e oggi, su Amazon, la tastiera da gaming targata proprio Corsair viene scontata del 28% per un prezzo totale e finale di 42,99€.

Tutte le caratteristiche della tastiera Corsair

La tastiera da gaming Corsair offre una serie di caratteristiche progettate per migliorare la tua esperienza di gioco. Con la retroilluminazione RGB dinamica, puoi personalizzare il tuo desktop con sei effetti di illuminazione preimpostati, assegnare colori diversi a ciascuna zona di illuminazione o creare combinazioni uniche secondo le tue preferenze.

I sei tasti macro dedicati permettono di attivare funzioni, tasti di scelta rapida o combinazioni di tasti con un solo colpo. Questi tasti sono facilmente configurabili grazie al software CORSAIR iCUE, che ti consente di personalizzare e ottimizzare la tastiera per le tue esigenze specifiche.

Progettata per durare, la tastiera è dotata di un design resistente all’infiltrazione di polvere e liquidi, con un grado di protezione IP42. Questo la rende resistente a incidenti fortuiti, permettendoti di giocare senza preoccupazioni.

Per una maggiore comodità durante le lunghe sessioni di gioco, la tastiera include un poggiapolsi rimovibile. Inoltre, i tasti dedicati per il volume e la riproduzione multimediale ti permettono di controllare facilmente la tua musica e regolare il volume senza interrompere il gioco. I tasti silenziosi e reattivi offrono una digitazione confortevole e un feedback tattile per prestazioni di gioco efficienti, garantendo un’esperienza ottimale sia durante il lavoro che il gioco.

Su Amazon, oggi, la tastiera da gaming Corsair viene messa in offerta con un maxi sconto del 28% per un costo finale di 42,99€.

