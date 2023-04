Le migliori alternative alla Magic Keyboard di Apple sono due: la MX Keys di Logitech e la tastiera di Satechi, Bluetooth e in alluminio. A proposito della seconda, ti dico che oggi è disponibile su Amazon a soli 55,99€, ovvero 24€ in meno rispetto al prezzo di listino.

Il layout purtroppo è US, ma se digiti a memoria, non avrai alcun tipo di problema. La spedizione è rapidissima (consegna nel giro 24 ore) e soprattutto è completamente gratuita. A patto che tu sia abbonato/a a Prime.

La tastiera Satechi per Mac si traduce in un’esperienza da favola: provare per credere (-30%)

Per alcuni utenti, la tastiera Bluetooth di Satechi è addirittura superiore a quella di Apple. Sarà vero? I fattori da considerare sono tanti, ma c’è una cosa che non può assolutamente essere messa in dubbio: questa è una periferica di assoluta qualità.

La keyboard è in alluminio, dunque molto resistente e piacevole al tatto. I tasti sono neri e caratterizzati da un leggero incavo, proprio come quelli della MX Keys. Sulla destra trovi anche il tastierino numerico, che di certo non guasta.

Come anticipato, quella di Satechi è una tastiera Bluetooth e questo significa che non avrai sulla tua scrivania l’ingombro di fili e cavi. Un altro aspetto positivo è che la puoi utilizzare con addirittura tre dispositivi BT contemporaneamente (iPad, Mac e MacBook, ad esempio). Ci sono poi tutti i tasti funzione, un manna dal cielo per chiunque sia abituato ad utilizzare macOS.

Infine, ti dico che la batteria ha una durata di circa 80 con un singolo ciclo di ricarica (in stand-by arriva fino a 100 giorni) e che non avrai da acquistare pile su pile. La tastiera per Mac di Satechi, infatti, si ricarica tramite USB-C.

Difficilmente questa periferica si trova a meno di 60€, ti consiglio quindi di completare subito l’acquisto. La spedizione, ti ricordo, è rapidissima e soprattutto completamente gratuita per tutti gli abbonati Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.