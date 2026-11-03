Tassa per i piccoli pacchi abolita, quanto ci costeranno veramente le spedizioni?

Resta però il nuovo conto europeo, pensato per rendere meno convenienti le spedizioni a basso costo, soprattutto quelle legate a piattaforme come Temu e Shein. Per chi compra online, quindi, non cambia tutto: sparisce il prelievo italiano, ma il peso delle nuove regole Ue resta.

La tassa italiana sui mini-pacchi non vedrà mai la luce. Il contributo da 2 euro sulle spedizioni e-commerce in arrivo da Paesi extra Ue, previsto per gli acquisti sotto i 150 euro, è stato cancellato dall’articolo 30 della Manovra. L’idea era nata per frenare l’ondata di ordini a bassissimo costo, spesso legati all’ultra fast fashion e ai marketplace asiatici.

Il percorso, però, era già stato tutt’altro che lineare. La partenza era stata fissata prima a gennaio 2026, poi rinviata a luglio, quindi a ottobre, a dicembre e infine al primo gennaio 2027. A quel punto sarebbe dovuto scattare il prelievo nazionale. Il governo, invece, ha scelto di fermarsi prima. Nella relazione tecnica al provvedimento si parla di “effetti finanziari negativi” stimati in 91,3 milioni di euro l’anno dal 2027, tra fabbisogno e indebitamento.

A pesare è stato anche il cambio di scenario in Europa. Con l’arrivo del dazio europeo da 3 euro, secondo le valutazioni richiamate dalla Commissione, le spedizioni dichiarate in dogana sarebbero già calate di oltre il 60%. Un dato che ha inciso. E che ha reso più difficile da sostenere, sia sul piano politico sia su quello pratico, un secondo balzello tutto italiano.

Il conto europeo resta: dazio da 3 euro e commissione da 2 euro

Se la tassa italiana sparisce, il pacchetto europeo resta in piedi. Dal primo luglio 2026 è in vigore un dazio forfettario da 3 euro per i pacchi sotto i 150 euro provenienti da Paesi fuori dall’Unione europea. A questo si aggiunge ora una commissione di gestione da 2 euro, pensata per coprire i costi amministrativi e doganali dei controlli sulle spedizioni.

Controllo doganale di mini-pacchi e-commerce in un hub logistico, tema delle nuove tariffe Ue sulle spedizioni extra Ue.

Il conto può quindi arrivare almeno a 5 euro per categoria di prodotto. Non è poco, soprattutto quando si comprano articoli da pochi euro: una cover, una maglietta, un piccolo accessorio per la casa. Il rischio, segnalato anche dalle associazioni dei consumatori, è che il costo finisca per pesare sul prezzo finale, anche se Bruxelles sostiene che non dovrebbe ricadere direttamente sugli acquirenti.

Il Codacons, che aveva criticato il prelievo italiano, ha accolto positivamente la cancellazione. L’associazione lo aveva definito un “pasticcio”, perché si sarebbe aggiunto ai 3 euro di dazio europeo e ai 2 euro di commissione di gestione, portando il costo potenziale a 7 euro ad articolo, Iva esclusa. Una cifra tutt’altro che irrilevante, soprattutto nei carrelli digitali pieni di prodotti a prezzo molto basso.

Tariffe per categoria: così cambia il costo nella stessa spedizione

Il nodo più delicato è il calcolo. La commissione di gestione da 2 euro non si applica al singolo prodotto e nemmeno, automaticamente, al singolo pacco. Viene calcolata per ogni categoria di articoli presente nella spedizione. Lo stesso criterio vale, nei casi previsti, per il dazio da 3 euro.

Un esempio chiarisce il meccanismo. Un pacco con dieci magliette dello stesso tipo pagherà una sola commissione da 2 euro e, se il valore resta sotto i 150 euro, un dazio da 3 euro per quella categoria. Totale: 5 euro. Se però nello stesso ordine ci sono magliette e cappelli, le categorie diventano due: la commissione sale a 4 euro e il dazio può arrivare a 6 euro, per un totale di 10 euro.

È qui che il sistema può farsi sentire di più sugli ordini misti, quelli tipici delle piattaforme di e-commerce a basso costo. Piccoli oggetti, accessori, vestiti e articoli per la casa messi insieme nello stesso carrello potrebbero far scattare più voci di costo. Non sempre il consumatore se ne accorgerà subito. Molto dipenderà da come venditori e piattaforme sceglieranno di mostrare, assorbire o scaricare questi costi.

Temu, Shein e il mercato dei pacchi sotto i 150 euro

Il bersaglio della stretta resta il mercato dei mini-pacchi extra Ue, cresciuto insieme a piattaforme come Temu e Shein. Secondo i dati citati a Bruxelles, lo scorso anno nell’Unione europea sono entrati circa 5,8 miliardi di pacchi con valore inferiore a 150 euro, il 26% in più rispetto all’anno precedente. Il 93% arrivava dalla Cina.

Per le piattaforme asiatiche si apre una fase di aggiustamento. Potrebbero cambiare il modo in cui compongono le spedizioni, alzare i prezzi, puntare di più sui magazzini europei o assorbire una parte dei costi per non perdere clienti. “Il consumatore guarda il prezzo finale, non la struttura doganale”, ha confidato un operatore della logistica. Il punto è tutto lì: se il carrello sale troppo, l’acquisto d’impulso si blocca.

La commissione europea da 2 euro sarà permanente e verrà rivista ogni due anni. Il dazio da 3 euro, invece, è previsto in via temporanea fino al primo luglio 2028. Secondo stime riportate da Reuters, le nuove tariffe potrebbero portare quasi 6 miliardi di euro l’anno al bilancio dell’Unione europea tra il 2028 e il 2034. Per i consumatori italiani, intanto, il quadro è chiaro: niente tassa nazionale da 2 euro, ma il costo europeo resta. E sulle spedizioni piccole, spesso, si farà sentire.