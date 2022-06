Tappo per iPhone e iPad: addio alla polvere nelle porte di connessione

Uno dei problemi più grossi delle porte fisiche come USB-C e Lightning è che tendono a nascondere e accumulare sporcizia, lanuggine e polvere. Ecco la soluzione semplice e definitiva a questo problema: un tappo per iPhone e iPad. E costa solo pochi Euro, a seconda del colore e del modello.

Tappo per iPhone SE 5 5S 5 C

Quando la lanuggine e la polvere si infilano nella porte cuffie di iPhone e iPad, gli effetti sono molto fastidiosi. Non soltanto il jack non aderisce più bene, ma la trasmissione audio spesso ne risente. E non di rado, il dispositivo si blocca sulla modalità cuffie, col risultato che non si sente audio (soluzione: inserire ed estrarre più volte il jack cuffie finché la situazione non si sblocca).

Con questo pratico protezione antipolvere per iPhone SE, 5, 5S, 5C hai sia il tappo per Lightning sia quello per le cuffie. E costa solo 5,48€ incluse spedizioni.

Tappi per iPad

Disponibili in nero e rosa, i tappi antipolvere di tipo USB-C di Molain forniscono una protezione stilosa e sicura per il tuo tablet. Il kit ne include 4 e sono tutti in morbido silicone, quindi puoi stare sicuro di una perfetta aderenza e soprattutto di una protezione totale dei circuiti. Con 5,99€ ne compri 4.