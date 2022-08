Tappetino di ricarica wireless MagSafe di Belkin in OFFERTA

Con iPhone 12 ha fatto il suo debutto un nuova tecnologia chiamata MagSafe, utile per agganciare smartphone al retro degli smartphone e – soprattutto – per l’utilizzo di caricabatterie come questo di Belkin oggi in offerta su Amazon con uno sconto di oltre 12 euro.

Grazie alla promozione odierna, paghi il tappetino di ricarica wireless con supporto integrato solo 29,99 euro. Venduto e spedito da Amazon, il gadget di Belkin è scontato solo per poche ore, dunque meglio affrettarsi.

Quello di Belkin è un tappetino per la ricarica wireless che sprigiona fino a 15W e supporta quindi la ricarica rapida su iPhone 12 e generazioni successive. Come detto, la tecnologia alla sua base è la MagSafe di Apple e quindi si allinea in modo stabile e sicuro agli smartphone.

Il design è curato e rifinito, in pieno stile Belkin. Non occupa molto spazio sulla scrivania ed include un utile supporto estraibile che rende decisamente più comoda la visualizzazione durante la ricarica. Vuoi guardare un episodio della tua serie preferita ma il tuo iPhone è a corto di energia? Non c’è problema.

Il cavo intrecciato USB-C è lungo 2 metri e ha un profilo compatto. Per l’alimentazione del tappetino di ricarica di Belkin è necessario un alimentatore che non è incluso nella confezione.