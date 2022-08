Sul mercato è possibile reperire un bel po’ di soluzioni per la ricarica wireless, ma solo alcune mettono sul piatto un buon rapporto qualità-prezzo. Assolutamente vantaggiosa è quella di Hynx attualmente in offerta su Amazon a 21,99 euro, in grado ricaricare – anche in contemporanea – sia un iPhone che un Apple Watch.

Il tappetino di ricarica è scontato del 20%, ma per ottenere un ulteriore sconto di 2 euro devi spuntare la casella del Coupon prima di aggiungere il prodotto al carrello.

Con alimentatore incluso nella confezione (cosa assolutamente non scontata), questo tappetino 2-in-1 per la ricarica wireless – compatibile con i dispositivi che supportano lo standard Qi – è davvero utile. Lo piazzi lì, sulla scrivania, e ricarichi in contemporanea due dispositivi. iPhone ed Apple Watch oppure AirPods e lo smartwatch, ad esempio.

L’accessorio è caratterizzato da un design antiscivolo (silicone), è compatto e non occupa eccessivo spazio: 140 x 68 x 6,8 mm. Anche in termini di sicurezza non si scherza, il tappetino include un sistema sicurezza che previene sovraccarichi, sovratensioni e anomalie che potrebbero danneggiare anche i dispositivi in carica.

All’interno della confezione trovi – oltre al tappetino 2-in-1 – anche un alimentatore da parete QC 3.0, un cavo USB-C, un anello in silicone antiscivolo e un manuale con tutte le info necessarie.

📢 Ti ricordo che per ottenere un ulteriore sconto di 2 euro devi spuntare la casella del Coupon prima di aggiungere il prodotto al carrello.