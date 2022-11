Risparmia energia riscaldando la tua casa con tado°. In offerta su Amazon ad un ottimo prezzo c’è uno tra i termostati smart più venduti, semplici da installare e da usare. Non a caso è il #1 più venduto della categoria Termostati, ovvero il tado° Termostato Intelligente cablato, per il controllo multi-stanza. Lo sconto è del 23%% e comporta un risparmio di 30 euro sul prezzo di listino: si passa da 219€ a soli 129€ per il kit Base.

Il kit di tado° ti permette di gestire il riscaldamento ovunque con l’apposita applicazione. Quest’ultima, se nessuno è in casa o se viene rilevata una finestra aperta, ti ricorda di spegnere il riscaldamento tramite una notifica push.

Compatibile con la maggior parte degli impianti di riscaldamento, il termostato supporta la Programmazione Intelligente che ti permette impostare la temperatura perfetta in ogni singola stanza, in qualsiasi momento.

Ulteriori caratteristiche: Integrazione Dati Meteo, Statistiche Dettagliate, Report Risparmio Energetico, controllo multi-stanza (necessario Termostato Intelligente aggiuntivo), funzione riscaldamento rapido, funzione antigelo.

Oltre alla versione cablata standard c’è anche il kit base + 2 valvole termostatiche wireless per controllare da remoto i termosifoni a 195€ invece di 229€ .

