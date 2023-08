Tablet XIAOMI Redmi Pad: scopri il CODICE SEGRETO per averlo a pochissimo

Sei sempre alla ricerca delle migliori offerte tecnologiche? Bene, oggi potresti aver trovato quella giusta per te. Il Xiaomi Redmi Pad è attualmente in offerta su eBay a soli 183,15€! E non è tutto: inserendo il codice XIAOMIFESTAGO23 avrai un ulteriore sconto sul prezzo. Una proposta davvero allettante per un dispositivo di questa caratura.

Il Xiaomi Redmi Pad non è un semplice tablet, ma un concentrato di tecnologia e innovazione. Dotato di un display da 10,61″ 2K con una frequenza di aggiornamento di 90Hz, garantisce una visione chiara, dettagliata e fluida, ideale per la visione di film, serie TV o semplicemente per navigare sul web.

All’interno, troviamo un potente processore MediaTek G99, che assicura prestazioni elevate e una risposta rapida ad ogni comando. Con 6GB di RAM e 128GB di memoria interna, avrai tutto lo spazio necessario per le tue app, foto, video e documenti.

La batteria da 8000mAh garantisce una lunga durata, permettendoti di utilizzare il tablet per ore senza il bisogno di una ricarica. E per chi ama la connettività, il Redmi Pad offre Wi-Fi 5 2.4GHz/5GHz e connettività Bluetooth, per collegare tutti i tuoi dispositivi senza problemi.

Ricorda di inserire il codice XIAOMIFESTAGO23 al momento dell’acquisto per beneficiare dello sconto. Non perdere questa opportunità unica: clicca sul link, aggiungi il Xiaomi Redmi Pad al carrello e vivi un’esperienza tecnologica di alto livello!

Non Lasciarti Sfuggire Questa Offerta!Le offerte come questa non durano a lungo. Se stai pensando di acquistare un tablet o semplicemente desideri fare un upgrade dal tuo vecchio dispositivo, questo è il momento giusto. Il Xiaomi Redmi Pad offre un rapporto qualità-prezzo imbattibile, e con lo sconto aggiuntivo, diventa un affare da non perdere.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.