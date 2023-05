Tablet Lenovo di ultima generazione in MEGA SCONTO: ne rimangono POCHISSIMI

Hai bisogno di un nuovo tablet adatto sia a lavoro che per divertirti a casa? Allora ti consigliamo il tablet Lenovo Tab M10 Plus, disponibile su Amazon a soli 179€. Questa è una riduzione impressionante del 28% sul prezzo di listino, rendendo questa offerta un affare da non perdere.

Questo prezzo vantaggioso non sarà disponibile per sempre, quindi affrettati e acquista oggi per evitare di perdere questa incredibile occasione!

Lenovo Tab M10 Plus: caratteristiche e funzionalità

Lenovo Tab M10 Plus è un dispositivo che combina design raffinato, prestazioni di alto livello e convenienza. Equipaggiato con un processore Octa-Core 2.3 GHz, 4 GB di RAM e 64 GB di spazio di archiviazione espandibile, è progettato per un funzionamento rapido e fluido, offrendoti la possibilità di gestire con facilità sia il lavoro che l’intrattenimento.

Lo schermo da 10.3 pollici Full HD con tecnologia IPS offre immagini nitide e vibranti, rendendolo ideale per lo streaming di video, i giochi e la lettura. Con una batteria da 5000mAh, ti garantisce fino a 9 ore di utilizzo ininterrotto, per cui puoi goderti i tuoi contenuti multimediali senza preoccuparti della durata della batteria.

Il tablet include anche una doppia fotocamera, con una fotocamera posteriore da 8 MP per catturare i tuoi momenti preziosi e una fotocamera frontale da 5 MP per le tue videochiamate. Include inoltre funzionalità aggiuntive come il riconoscimento facciale e l’assistente Google, rendendolo un compagno tecnologico versatile e affidabile.

Inoltre, grazie ai 64 GB di spazio di archiviazione, espandibili, avrai a disposizione tutto lo spazio necessario per le tue applicazioni, i tuoi file e i tuoi ricordi.

Ti piace goderti film e serie TV in alta definizione o sfidare i tuoi amici nei giochi online? Il display da 10,3 pollici Full HD del Lenovo Tab M10 Plus ti offrirà un’esperienza visiva di altissima qualità, grazie alla tecnologia IPS. E con una batteria da 5000mAh, potrai goderti lunghe sessioni di utilizzo senza il timore di rimanere a secco di energia.

Ad oggi il tablet Lenovo Tab M10 Plus è disponibile su Amazon a soli 179€, grazie ad uno sconto bomba del 28%. La promozione sta per terminare quindi corri a fare il tuo ordine!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.