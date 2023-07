Tablet con Android 12: come l'Apple iPad ma ad un PREZZO PICCOLISSIMO

Ecco per te un dispositivo potente e versatile, adatto sia a lavoro che per l’intrattenimento quotidiano, che rappresenta l’alternativa economica all’Apple iPad. Si tratta del Tablet da 10 pollici con Android 12, oggi in offerta esclusiva su Amazon a soli 104,49€, con uno sconto del 5%!

Non perdere questa opportunità di portare a casa un dispositivo di alta qualità a un prezzo scontato. Il tablet offre un’esperienza di utilizzo fluido, prestazioni eccezionali e la versatilità di Android 12, il sistema operativo più avanzato di sempre.

Tablet da 10 pollici con Android 12: caratteristiche e funzionalità

Il tablet da 10 pollici con Android 12 è dotato di specifiche tecniche di alto livello che lo rendono un compagno perfetto per il lavoro e il tempo libero.

Ecco tutte le sue specifiche tecniche:

Display da 10 pollici Full HD: Il tablet offre un ampio schermo da 10 pollici con risoluzione Full HD, che garantisce immagini nitide e colori vividi per un’esperienza visiva coinvolgente.

Processore Octa-Core: Il potente processore Octa-Core assicura prestazioni veloci e reattive, ideali per multitasking, navigazione web e riproduzione di contenuti multimediali.

Sistema operativo Android 12: Il tablet è equipaggiato con l’ultima versione del sistema operativo Android, che offre nuove funzionalità, miglioramenti alla sicurezza e un’interfaccia utente intuitiva.

Memoria espandibile: Con 64 GB di memoria interna, il tablet offre spazio sufficiente per salvare foto, video, app e documenti. Inoltre, la memoria è espandibile tramite schede microSD.

Batteria di lunga durata: La batteria ad alta capacità garantisce ore di utilizzo senza doverla ricaricare frequentemente.

Connettività avanzata: il tablet supporta la connessione Wi-Fi, Bluetooth e dispone di porte per schede microSD e cuffie.

Design elegante e leggero: Il tablet ha un design sottile ed elegante, che lo rende comodo da tenere in mano e facile da trasportare ovunque.

Se desideri un tablet con prestazioni eccellenti, ampio schermo e sistema operativo all’avanguardia, questo modello da 10 pollici con Android 12 è la scelta ideale. A soli 104,49€ con uno sconto del 5% su Amazon, questa è un’opportunità da cogliere al volo!

