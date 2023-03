Non tutti hanno bisogno di un tablet che garantisca chissà quali stratosferiche prestazioni, dunque non tutti cercano un iPad oppure un Galaxy Tab S di Samsung. Il Teclast con display da 8 pollici e Android 12 è pensato per chi vuole consultare i social network o guardare serie TV e film in streaming, e di conseguenza la cifra per portarselo a casa è decisamente contenuta. Insomma, parliamo di operazioni “leggere” che questo tablet può gestire alla perfezione.

L’aspetto più interessante è sicuramente il prezzo del device. Grazie allo sconto immediato del 32% (grazie Amazon!) risparmi oltre 30€ e completi l’acquisto ad una cifra davvero ridicola: solo 67,99€, spedizioni incluse!

Senza infamia e senza lode, il tablet di Teclast (un marchio che fa del rapporto qualità-prezzo il suo punto di forza) è pensato per le operazioni quotidiane di base: email, streaming, navigazione, social network, videochiamate. Con 3GB di RAM e 32GB di archiviazione, non avrai problemi.

La batteria è da 4000mAh e garantisce circa 7-8 ore di autonomia. Il sistema operativo (Android 12) e il processore (l’A133 quad-core a 64bit) sono ottimizzati, quindi non dovrebbero incidere in modo negativo sulle prestazioni della batteria.

Il display è un IPS HD (1200×800 pixel) da 8 pollici, che sfrutta il processore grafico GE833 con tecnologia T-Colour per l’ottimizzazione del colore. La scocca posteriore è caratterizzata invece da una vivace tinta Acqua Blu e dona quel tocco di brio che non guasta mai.

Parlando di connettività, non manca nulla. Wi-Fi, Bluetooth e porta USB-C per la ricarica. A tal proposito, ti segnalo che nella confezione di vendita sono inclusi sia il cavo che l’alimentatore da parete.

