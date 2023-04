Per attività di base come streaming, email e social network, non è necessario spendere cifre astronomiche. L’iPad del 2021, ad esempio, per quanto sia l’entry-level di Apple, costa comunque oltre 300€. Se cerchi qualcosa di più economico ma comunque di qualità, c’è il tablet Android di Teclast da 10.1″ che – in termini di design – ricorda i più recenti iPad.

Oltre allo sconto Amazon del 18% già applicato, puoi risparmiare altri 10€ spuntando manualmente la casella del coupon. Fallo prima di aggiungere il prodotto al carrello. Il costo finale, dunque, è di soli 129,99 euro.

Questo tablet costa meno di 130€ ma è… SUPER!

Senza infamia e senza lode, il tablet di Teclast (un marchio che fa del rapporto qualità-prezzo il suo punto di forza) è pensato per le operazioni quotidiane di base: email, streaming, navigazione, social network, videochiamate e forse anche qualcosa di più. Con 6GB di RAM e 128GB di archiviazione (espandibile), non avrai alcun tipo di problema.

La batteria è da 6000mAh e garantisce circa 8-9 ore di autonomia. Il sistema operativo (Android 12) e il processore octa-core UNISOC T606 sono ottimizzati, quindi non dovrebbero incidere in modo negativo sulle prestazioni della batteria.

Il display è un IPS FHD (1920×1200 pixel) da 10.1 pollici, che sfrutta il processore grafico con tecnologia T-Colour per l’ottimizzazione del colore. La scocca posteriore è in alluminio, cosa che non guasta di certo (in questo caso la finitura è grigia).

Parlando di connettività, non manca nulla. Wi-Fi dual-band (2.4/5 GHz), Bluetooth 5.0 e porta USB-C per la ricarica. Ma c’è il carrellino per la SIM, così potrai usare i dati cellulare per navigare.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.