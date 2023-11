Tablet 10.5 pollici 8 GB RAM, 128 GB ROM in doppio sconto Cyber Monday (-280€)

Oggi è il giorno del Cyber Monday, e se sei un appassionato di tecnologia, non puoi perderti l’offerta incredibile su Amazon: Jumper Tablet 10.5 pollici a soli 129,98€! Con uno sconto del 60% e un ulteriore coupon di 30€, questa è un’opportunità da cogliere al volo, disponibile solo per oggi!

Tablet Jumper 10.5 pollici, 8GB di RAM, 128 GB di ROM, in doppio sconto Cyber Monday Amazon (60% + coupon 30€)

Il Jumper Tablet non è solo un dispositivo qualsiasi, è un concentrato di tecnologia e qualità. Equipaggiato con 8 GB RAM e 128 GB ROM, questo tablet offre prestazioni fluide e spazio di archiviazione abbondante per tutte le tue esigenze.

Al centro del Jumper Tablet c’è il processore T616 Octa-Core, che garantisce una velocità e una reattività eccellenti. Che tu stia giocando, lavorando o guardando un film, questo tablet non ti deluderà.

Vuoi rimanere sempre connesso? Con il supporto Dual SIM 4G LTE e Wi-Fi 5G/2.4G, il Jumper Tablet ti assicura una connettività costante ovunque tu sia.

Goditi i tuoi contenuti preferiti su un livello completamente nuovo grazie allo schermo IPS FHD da 1920 x 1200. I colori sono vividi e le immagini nitide, mentre i 4 altoparlanti integrati offrono un’esperienza audio immersiva.

Cattura momenti importanti con la fotocamera da 13MP e dimentica la preoccupazione di dover ricaricare il dispositivo grazie alla batteria da 7000mAh.

Non lasciarti sfuggire questa occasione unica: visita la pagina di Amazon e acquista il Jumper Tablet 10.5″ a soli 129,98€. Ricorda, quest’offerta è valida solo per il Cyber Monday! Ricorda di spuntare la casella per attivare il coupon!

Non aspettare che l’offerta scada. Aggiungi il Jumper Tablet al tuo carrello, applica il coupon di 30€ e preparati a vivere un’esperienza tecnologica senza precedenti. Questo è il momento di fare il salto di qualità che desideri, con un tablet che supera le aspettative a un prezzo incredibile.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.