SwitchBot: Termometro e igrometro smart, a 12€ incluse spedizioni

SwitchBot è un termometro e igrometro smart da interni dotato di sensore Bluetooth digitale di umidità e temperatura, con allarme intelligente e memorizzazione dei dati, schermo LCD digitale, e un’app dedicata. Grazie al chip di fabbricazione svizzera integrata, SwitchBot monitora l’ambiente in modo affidabile ogni 4 secondi. E costa solo 12€ incluse spedizioni.

Le previsioni del tempo da oggi si fanno in casa. Quando la temperatura non rientra nell’intervallo prescelto, riceverai immediatamente una notifica così da essere sempre informato dei cambiamenti di temperatura nella tua cantina, seminterrato, ecc. tramite il tuo telefono.

Raccolta dati: il termometro da interni SwitchBot conserva i dati degli ultimi 36 giorni. È possibile esportare i dati in un file.csv dall’app SwitchBot e analizzare l’ambiente circostante.

Facile installazione: aggiungilo all’app SwitchBot in pochi secondi e togli la protezione dello schermo, il tuo termometro è pronto per l’uso. Con il retro magnetico, la piastra metallica 3M e il supporto, puoi posizionarlo ovunque. ℃/℉ può essere facilmente modificato dal misuratore SwitchBot.

Integrazione: con SwitchBot Hub Mini (venduto separatamente), il termometro si trasforma in uno con funzione WiFi compatibile con Amazon Alexa, Google Assistant, Siri, IFTTT e altri prodotti SwitchBot per la domotica.

Ideale per monitorare e tenere traccia con facilità delle condizioni della casa. SwitchBot monitora l’ambiente domestico in zone vicine al Bluetooth o a distanza (sono necessari dispositivi SwitchBot Hub) tramite l’app SwitchBot. L’app fornisce filtri giornalieri/settimanali/mensili per il monitoraggio dei cambiamenti di temperatura e umidità.