Come fare ad accedere/spegnere automaticamente -via app o con comando vocale- un dispositivo che ha solo un pulsante di accensione fisico? La risposta è SwitchBot, ed è semplicemente GENIALE. Si tratta di un piccolo robot smart dotato di “dito artificiale” con cui accende e spegne i dispositivi per voi. Ed è la cosa più assurda che vedrete oggi.

È l’ultimo tormentone di Amazon, e non a caso uno dei prodotti più venduti degli ultimi giorni. Compatibile con Alexa, Google Home, HomePod, HomePod, IFTTT (utilizzando SwitchBot Hub Mini), SwitchBot è un piccolo robot che fa solo una cosa, ma la fa benissimo: accende e spegne gli interruttori per voi.

È universale e funziona praticamente con qualsiasi interruttore e pulsante fisico. Attraverso l’app puoi programmare SwitchBot per accendere e spegnere apparati ed elettrodomestici a orari predefiniti, anche senza telefono o Hub. In pratica, permette di spegnere automaticamente le luci o gli elettrodomestici anche quando sei fuori casa.

Ha una lunghissima durata della batteria e funziona attraversonBluetooth a basso consumo energetico (BLE): può arrivare fino a 600 giorni di utilizzo attraverso una semplice batteria sostituibile. È facile da installare, senza attrezzi né complesse attrezzature, e aderisce ovunque grazie all’adesivo 3M.

Se abbinato allo SwitchBot Hub, può essere controllato a distanza anche via Internet o assistente vocale, come Alexa, Google Assistant, Siri e IFTTT.