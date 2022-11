Switch Desktop 5 porte: espandi il Router a 7€

Se hai bisogno di più Ethernet sul tuo Router per le connessioni via cavo, ecco una soluzione a basso costo per avere tutte le porte che ti servono. Questo Switch Desktop 5 porte di TPLink costa solo 7€ incluse spedizioni. È perfetto come soluzione “basic” per gli utenti comuni.

Un modo semplice di estendere la rete cablata di casa senza spendere una fortuna. Basta collegarlo ad una porta del router per ottenere immediatamente 5 porte Ethernet in più. E uno Switch ethernet entry level ottimo a chi non ha particolari necessità di rete.

Esempio tipo: hai esaurito le porte del router, ma devi collegare ancora dispositivi via Ethernet, accessori smart home o stampanti di rete. Questo è l’accessorio di cui hai bisogno.

Queste le caratteristiche dello Switch Desktop 5 porte di TPLink:

Con auto-negoziazione, supporta auto MDI/MDIX

Controllo di flusso IEEE 802.3x per un trasferimento dati affidabile

Telaio in plastica, predisposto per l’installazione su scrivania

Nessuna configurazione richiesta

Interfaccia: 5 10/100Mbps RJ45 Ports, AUTO Negotiation/AUTO MDI/MDIX

Acquista Switch Desktop 5 porte di TPLink a 7€

