Switch 5 Porte TP-Link TL-SG105E a meno di 21 euro su Amazon

Lo Smart Switch Gigabit TL-SG105E di TP-Link è progettato per reti di piccole e medie imprese che richiedono una semplice gestione della rete. Cinque porte da 10/100/1000 Mb/s forniscono trasferimenti istantanei di file di grandi dimensioni. Il controllo del flusso IEEE 802.3x fornisce trasferimenti di dati affidabili. Acquistalo su Amazon a soli 20,87€ invece di 31,50€.

Gli amministratori di rete possono monitorare in modo efficace il traffico tramite le funzioni Port Mirroring, Loop Prevention e Cable Diagnostics. Per ottimizzare il traffico sulla rete aziendale, lo switch offre la tecnologia QoS per mantenere il traffico senza intoppi e senza jitter. Inoltre, le VLAN basate su porte, tag e MTU possono migliorare la sicurezza e soddisfare più requisiti di segmentazione della rete. Inoltre, con la sua tecnologia ad alta efficienza energetica, TL-SG105E può risparmiare fino al 75% del consumo energetico, rendendolo una soluzione ecologica per la tua rete aziendale.

Questo switch offre il monitoraggio della rete per osservare il comportamento del traffico. Con le funzioni Port Mirroring, Loop Prevention e Cable Diagnostics, TL-SG105E è in grado di identificare e persino individuare i problemi di connessione sulla rete aziendale. Inoltre, gli amministratori possono assegnare la priorità del traffico in base a Port Priority e 802.1P Priority, per garantire che voce e video siano sempre chiari, fluidi e senza ritardi. Inoltre, per migliorare la sicurezza e le prestazioni della rete, lo switch supporta le funzioni MTU VLAN, VLAN basata su porta e VLAN basata su 802.1Q.

Quando un computer o un’apparecchiatura di rete è spenta, la porta corrispondente di uno switch tradizionale continuerà a consumare notevoli quantità di energia. Questo switch può rilevare automaticamente lo stato del collegamento di ciascuna porta e ridurre il consumo energetico delle porte inattive.

Idealmente, cavi più corti consumerebbero meno energia con un degrado di potenza inferiore sulla loro lunghezza; questo non è il caso della maggior parte dei dispositivi in ​​quanto utilizzeranno la stessa quantità di alimentazione attraverso il cavo indipendentemente dal fatto che sia lungo 10 o 50 m. Il TL-SG105E analizza la lunghezza del cavo Ethernet collegato e regola il consumo energetico di conseguenza, invece di mantenere il consumo energetico in una soluzione convenzionale. Grazie allo sconto del 34% potrai acquistarlo ad un prezzo molto vantaggioso su Amazon, e se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.